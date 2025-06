Een overzicht waar je het duel tussen Inter Miami en FC Porto kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Inter Miami staat op het punt een belangrijke stap te zetten in hun debuut op het WK voor clubs. Na een 0-0 gelijkspel tegen Al Ahly, waarin doelman Óscar Ustari uitblonk met een gestopte penalty, is het team van coach Javier Mascherano gebrand op een overwinning tegen FC Porto. Dit duel, dat plaatsvindt in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, is cruciaal voor het bepalen van de groepswinnaar in Groep A, waar ook Palmeiras uit Brazilië en Al-Ahly uit Egypte deel van uitmaken.

Inter Miami, dat zich plaatste door het winnen van de 2024 MLS Supporters’ Shield, beschikt over een sterrenteam met Lionel Messi, Luis Suárez en Sergio Busquets. Desondanks is de ervaring op het internationale podium beperkt. Porto, daarentegen, is een gevestigde Europese grootmacht met een rijke geschiedenis in de UEFA Champions League. Spelers zoals Samu Aghehowa, die dit seizoen 25 doelpunten maakte in 43 wedstrijden, vormen een gevaar voor de defensie van Inter Miami.

Voor beide teams is het van belang om niet alleen te winnen, maar ook om het doelsaldo te verbeteren. Een overwinning met meerdere doelpunten kan doorslaggevend zijn voor de groepsfase, aangezien de twee beste ploegen uit de groep doorgaan naar de achtste finales. Met het oog op een mogelijke confrontatie met het sterke Paris Saint-Germain in de volgende ronde, zal het resultaat van dit duel bepalend zijn voor de verdere ambities van Inter Miami op dit mondiale toernooi .

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending Inter Miami - FC Porto: TV zender en online live stream s

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Aanvangstijdstip Inter Miami - FC Porto

Info FIFA Club World Cup - Grp. A

FIFA Club World Cup - Grp. A 19 jun 2025, 21:00

Mercedes-Benz Stadium

Team nieuws & selecties

Inter Miami CF MIA Opstellingen FC Porto POR MIA MIA POR POR

Inter Miami CF MIA Wissels FC Porto POR MIA MIA POR POR

Inter Miami CF MIA Blessures en Schorsingen FC Porto POR MIA MIA POR POR

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

Handige links