Hier kijk je dinsdagavond gratis naar Real Madrid - Juventus op het WK voor clubs

Een overzicht waar je het duel tussen Real Madrid en Juventus op het WK voor clubs kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Het winnen van Groep H is achteraf gezien misschien niet waar Real Madrid heel blij mee zal zijn. De Madrilenen bevinden zich nu aan dezelfde kant van het knock-outschema als Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Bayern München.

Real heeft onder de nieuwe trainer Xabi Alonso in ieder geval laten zien dat ze er klaar voor zijn. Ze wonnen hun laatste twee groepswedstrijden overtuigend. Na een 3-1 zege op Pachuca werd Red Bull Salzburg met 3-0 over de knie gelegd. De Spaanse topclub is al dertien duels op rij ongeslagen op het WK voor clubs (12 zeges, 1 gelijkspel).

In Groep G streden Juventus en Manchester City om winst van de groep. In een onderling duel bleken the Citizens uiteindelijk met liefst 5-2 te sterk voor de ploeg van trainer Igor Tudor. Het was pas de tweede nederlaag onder de Kroatische oefenmeester.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending Real Madrid - Juventus: TV zender en online live stream s

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs tussen Real Madrid en Juventus is te zien op DAZN.

Aanvangstijdstip Real Madrid - Juventus

Info FIFA Club World Cup - Final Stage

FIFA Club World Cup - Final Stage 1 jul 2025, 21:00

Hard Rock Stadium

