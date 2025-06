Een overzicht waar je het duel tussen Fluminense en Borussia Dortmund kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Op dinsdag 17 juni 2025 treffen Fluminense en Borussia Dortmund elkaar in hun openingswedstrijd van Groep F van het vernieuwde WK voor Clubs, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten. De aftrap is om 12:00 uur lokale tijd (18:00 uur Nederlandse tijd) in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Fluminense, winnaar van de Copa Libertadores 2023, komt naar het toernooi met een solide selectie, waaronder spelers zoals Thiago Silva en Jhon Arias. De Braziliaanse club is echter getroffen door een tegenslag: hun recente aanwinst, de Venezolaanse middenvelder Yeferson Soteldo, zal de gehele groepsfase missen vanwege een spierblessure die hij heeft opgelopen tijdens een interland tegen Uruguay.

Borussia Dortmund, onder leiding van trainer Niko Kovac, heeft zich hersteld van een moeizaam begin van het seizoen en eindigde uiteindelijk op de vierde plaats in de Bundesliga, wat hen kwalificeerde voor dit toernooi. De Duitse club rekent op de aanvallende kracht van Serhou Guirassy, die 21 doelpunten maakte in de competitie, en hoopt zijn vorm voort te zetten.

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

