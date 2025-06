Een overzicht waar je het duel tussen Benfica en Bayern München kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws.

Voor Benfica en Bayern München is de laatste speelronde eentje om de groepswinst. Bayern München wist tot nu toe beide groepswedstrijden te winnen, waaronder met 10-0 van Auckland City uit Nieuw-Zeeland. Benfica speelde de eerste groepswedstrijd gelijk tegen Boca Juniors met 2-2 en wist ook gemakkelijk van Auckland City te winnen met 6-0.Bayern heeft aan een punt genoeg om de groep te winnen, terwijl Benfica de wedstrijd moet winnen. De winnaar van de groep neemt het naar alle waarschijnlijkheid in de achtste finale op tegen Flamengo of Chelsea.De Duitse topclub won het WK voor clubs twee keer eerder in de geschiedenis. In het seizoen 2013/14 werd er in de finale met 2-0 afgerekend met Raja Casablanca en in het seizoen 2020/21 met 1-0 van Tigres.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

Uitzending Benfica - Bayern München: TV zender en online live stream s

De belangrijke wedstrijd op het WK voor clubs is te zien bij DAZN.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Aanvangstijdstip Benfica - Bayern München

Info FIFA Club World Cup - Grp. C

FIFA Club World Cup - Grp. C 24 jun 2025, 21:00

Bank of America Stadium

Team nieuws & selecties

Benfica BEN Opstellingen Bayern Munchen FCB BEN BEN FCB FCB

Benfica BEN Wissels Bayern Munchen FCB BEN BEN FCB FCB

Benfica BEN Blessures en Schorsingen Bayern Munchen FCB BEN BEN FCB FCB

Recente vorm

Onderlinge wedstrijden

Stand

FIFA Club World Cup Stand Pos. Team P W G V F A +/- Pts Vorm 1 Bayern Munchen FCB 2 2 0 0 12 1 +11 6 W W 2 Benfica BEN 2 1 1 0 8 2 +6 4 W G 3 Boca Juniors BOC 2 0 1 1 3 4 -1 1 V G 4 Auckland City FC AKL 2 0 0 2 0 16 -16 0 V V Kwalificatie voor volgende fase

Handige links