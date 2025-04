Hiddink roemt Beenhakker: 'Als je het moeilijk had, was hij een van de weinigen die belde'

Guus Hiddink heeft in het programma NOS Langs de Lijn En Omstreken gereageerd op het overlijden van Leo Beenhakker. Hiddink vertelt dat hij de laatste tijd veel contact had met Beenhakker en dat het overlijden van de Rotterdammer eraan zat te komen.

Beenhakker overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Hiddink (78) is een generatiegenoot van Beenhakker en kende hem bijzonder goed. Ze ontmoetten elkaar op het CIOS, het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders.

"Ik ken hem al sinds 1964. We zijn elkaar zowel privé als door ons vak veel tegengekomen", zegt Hiddink, die toen al zag dat Beenhakker een geboren leider was. "Bij het CIOS pakte hij zijn leeftijdsgenoten al aan."

Beenhakker werd gedurende zijn carrière geroemd om zijn kwaliteiten als people manager. "Hij kon heel goed, maar streng omgaan met mensen", vertelt Hiddink. "Maar hij had altijd respect. Als je het moeilijk had, was hij een van de weinigen die belde."

Dat Beenhakker een speciale band kon opbouwen met zijn spelers, bewees hij onder meer bij Real Madrid. Onder leiding van Beenhakker werd Real Madrid driemaal op rij kampioen en was hij een dragende kracht achter het succes van 'La Quinta del Buitre', de bijnaam van de vijf zelfopgeleide spelers in die ploeg: Miguel 'Míchel' González, Rafael Martín Vázquez, Miguel Pardeza, Manolo Sanchís en Emilio 'El Buitre' Butragueño.

"Dat hij goed met mensen om kon gaan, heeft hij bewezen in Spanje. Hij ging prima om met de grote jongens, terwijl hij zelf geen grote achtergrond als voetballer had." Europees succes zat er niet in voor Beenhakker bij Real Madrid. Zo bleek het PSV van Hiddink in het Eindhovense glorieseizoen 1987/88 net te sterk voor de Koninklijke: 1-1 in Madrid, 0-0 in Eindhoven.

Hiddink had de laatste weken regelmatig contact met Beenhakker en zag het overlijden van 'Don Leo' aankomen. "Hij kwam niet veel meer buiten en vertelde dat zijn energie op was. Het waren intense gesprekken. Hij voelde aan dat het einde naderde."