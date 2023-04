Hevige protesten aan dovemansoren gericht: Lukaku moet alsnog brommen

Zaterdag, 22 april 2023 om 12:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:52

Romelu Lukaku mist definitief de tweede halve finale van de Coppa Italia tegen Juventus. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft het beroep afgewezen dat Internazionale indiende tegen de rode kaart van de Belg in de eerste ontmoeting met de Oude Dame. Lukaku kreeg toen rood wegens provocerend juichen richting de Juve-aanhang, die hem de gehele wedstrijd racistisch bejegende. Inter begrijpt dan ook niets van de FIGC en schaart zich achter zijn speler.

Lukaku zorgde in de heenwedstrijd diep in blessuretijd voor de 1-1 en zijn manier van juichen werd als provocatief beoordeeld door arbiter Davide Massa. Massa trok daarop Lukaku's tweede gele – en dus rode – prent, wat ontaardde in volledige chaos op het veld. Juan Cuadrado en Samir Handanovic kregen ook nog rood, waardoor beide ploegen niet op volle sterkte aan kunnen treden in de return. Inter hoopte Lukaku echter wel te kunnen gebruiken.

?????????? ???? ?????? ???????? ?? Romelu Lukaku schiet vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen, maar krijgt bij het juichen rood ?? Eindstand: 1-1 Samir Handanovic en Juan Cuadrado krijgen na het fluitsignaal ook nog rood ??#ZiggoSport #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveInter pic.twitter.com/0AwrjZBXcE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2023

I Nerazzurri gingen direct in beroep tegen de schorsing en kregen bijval van Lukaku's agentschap Roc Nation. "Voor, tijdens en na de strafschop werd Lukaku onderworpen aan vijandig en misselijkmakende racistische bejegingen. De Italiaanse autoriteiten moeten deze kans gebruiken om racisme te bevechten, in plaats van het slachtoffer te straffen", bepleitte Roc in een statement. De kritiek mocht echter niet baten.

Inter maakt vrijdag bekend dat het beroep definitief is afgewezen door de FIGC. Dat kan enkel op onbegrip rekenen in Milaan. "Het hof van beroep van de FIGC heeft vandaag de schorsing van Romelu Lukaku bevestigd, die niet mee kan doen in de halve finale van de Coppa Italia woensdag. Internazionale voelt dat het zich achter zijn speler moet scharen en betreurt het dat het slachtoffer als de enige schuldige wordt gezien', aldus de club op de officiële kanalen. Bij winst woensdag treft Inter Cremonese of Fiorentina in de finale. Winst dáárvan zou de tweede bekertitel op rij betekenen.