Heung-Min Son live in actie zien bij Tottenham Hotspur? Scoor nu je tickets!

Heung-min Son is al jaren een van de grootste sterren in de Premier League. De 32-jarige Zuid-Koreaanse aanvoerder van Tottenham Hotspur blinkt uit met zijn snelheid, tweebenigheid en neus voor doelpunten. Wil jij Son live zien schitteren in de Premier League of Europese toernooien? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Spurs! Klik hier om je kaarten te bestellen.

Waarom Son zo’n wereldspeler is

Son combineert pure snelheid met een vlijmscherp gevoel voor doelpunten. Hij kan met beide voeten scoren, is levensgevaarlijk in de counter en staat bekend om zijn harde werk voor het team. Een complete aanvaller die elke wedstrijd voor spektakel zorgt.

Van Zuid-Korea naar wereldster

Son begon zijn carrière in Zuid-Korea, maar brak echt door bij Hamburger SV en Bayer Leverkusen in Duitsland. In 2015 maakte hij de overstap naar Tottenham Hotspur, waar hij inmiddels is uitgegroeid tot clubicoon en aanvoerder.

Wat heeft Son allemaal bereikt?

Individueel won Son talloze prijzen: acht keer Zuid-Koreaans Voetballer van het Jaar, winnaar van de prestigieuze FIFA Puskás Award (2020) en Premier League-topscorer (2021/22). Met zijn nationale team won hij ook goud op de Asian Games in 2018.

Leiderschap bij club en land

Son is niet alleen aanvoerder van Tottenham, maar ook een onmisbare schakel bij het nationale team van Zuid-Korea. Met meer dan 130 interlands en ruim 50 goals heeft hij een enorme staat van dienst opgebouwd.

Wil jij Son live zien schitteren bij Spurs?

Fan van razendsnelle aanvallers die elke kans kunnen omtoveren tot een doelpunt? Dan wil je Heung-min Son live zien spelen bij Tottenham! Bestel nu je tickets en beleef zijn magie van dichtbij. Klik hier om je plek veilig te stellen!