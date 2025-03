Heung-min Son geeft na zéér povere prestatie Tottenham Hotspur waarschuwing af richting AZ

Tottenham Hotspur maakte donderdagavond een povere indruk en verloor dan ook met 1-0 van AZ. Heung-min Son kwam nauwelijks in het spel voor, maar blijft desondanks strijdbaar. De Zuid-Koreaanse aanvaller waarschuwt AZ dat het nog lang niet gedaan is in de achtste finale van de Europa League.

De teleurgestelde Son deed zijn verhaal na afloop bij de BBC. ''Wij zouden veel beter moeten presteren, daar ben ik zeer ontdaan over. Ik speelde zelf ook zeker niet goed. Dit is echt een wake-upcall voor ons.''

Son kijkt alvast vooruit naar de ontmoeting met AZ in het Tottenham Hotspur Stadium. ''Dat wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen'', aldus de 32-jarige aanvaller, die sinds zijn komst naar Noord-Londen nog nooit een prijs won. Son weet dat de tijd dringt en dat Tottenham dit seizoen alleen nog de Europa League kan veroveren.

''Ik vind niet dat we vandaag te afwachtend speelden. Uitwedstrijden in Europa zijn gewoon altijd lastig. In de eerste helft hebben we eigenlijk niets gecreëerd, speelden we slordig en gaven we niet thuis'', baalt de eerzuchtige Son.

''We balen allemaal enorm. Individueel en als elftal hebben we veel te weinig gebracht. Daarom moeten we ook in de spiegel kijken. Excuses tellen simpelweg niet. Het is pas 1-0 en we hebben nog alle kans om door te gaan. Volgende week moeten we het goed maken. Maar dan moeten we wel een stuk beter spelen als vanavond'', geeft Son mee aan zijn ploeggenoten.

Tottenham veroverde in 2008 voor het laatst een prijs: de EFL Cup. Het laatste Europese succes stamt uit 1984, toen de UEFA Cup werd gewonnen. Tottenham wacht dus al ruim vier decennia op succes op het Europese podium.

Mocht Tottenham thuis tegen AZ alsnog de klus klaren, dan volgt een ontmoeting in de kwartfinale met Ajax of Eintracht Frankfurt. Beide teams staan donderdagavond tegenover elkaar in Amsterdam.