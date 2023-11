‘Het was de keuze van Steijn, maar ik was verrast dat ik geen basisplaats kreeg’

Dinsdag, 21 november 2023 om 20:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:10

Diant Ramaj voelt zich inmiddels thuis bij Ajax en in Amsterdam, zo vertelt hij in gesprek met Ajax TV. De Duitse doelman had na de blessure van Gerónimo Rulli al gehoopt op een kans onder de lat, maar moest uiteindelijk langer wachten dan gedacht.

“Het begon heel goed. Van tevoren was het al duidelijk dat Rulli de eerste keeper zou zijn”, begint Ramaj tegenover het Amsterdamse clubkanaal. “Maar Rulli raakte bij de eerste wedstrijd ongelukkig geblesseerd. Het was voor mij nogal onverwacht dat ik toen niet in het doel kwam te staan, maar dat was de keuze van de trainer (Maurice Steijn, red.).”

“Ik heb geprobeerd het te accepteren, door te gaan en in de training nog meer mijn best te doen”, vervolgt de 22-jarige sluitpost. “Ik wist dat ik ooit de kans zou krijgen en godzijdank was dat zo. Toen was het aan mij.”

Ajax stond eind oktober na een dramatische seizoenstart even op een historische laatste plaats in de Eredivisie. “Dit is echt een topclub met veel titels op z’n naam. Een enorme historie. Voor mij was het in het begin heel moeilijk om te accepteren dat zo’n grote club in zo’n crisis kon zitten”, geeft Ramaj aan. “Dat hoort gewoon niet. Maar in het leven is het soms zo dat je helemaal aan de grond moet zitten om weer helemaal naar de top te gaan.”

Ramaj kwam afgelopen zomer als grote onbekende bij Ajax binnen. “Voor velen was het een wonder dat ik bij Ajax kwam spelen”, erkent de doelman. “Maar ik weet zelf wat ik in m’n mars heb en dat ik hier op m’n plek ben. Intern bij de club wisten ze het ook. Ik moest het alleen nog aan de rest laten zien. Ik ben erg blij dat ik dat kon doen, ondanks de lastige fase waarin we zitten.”

Ramaj wil nu vooral vooruitkijken en zo snel mogelijk met Ajax de weg omhoog vinden. De goalie stelt dat het nu belangrijk is om een hechte ploeg te worden. “Een team, een eenheid worden. En dan als team voetballen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Onze opmars gaat door. Als we hier later op terugkijken, zeggen we: ‘Het was een moeilijke tijd, maar we zijn er sterker uit gekomen.’”

Ajax staat momenteel twaalfde in de Eredivisie en ontvangt komende zaterdag hekkensluiter Vitesse in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week donderdag staat tevens het cruciale Europa League-groepsduel met Olympique Marseille op het programma. De Amsterdammers staan momenteel laatste in Groep B met twee punten uit vier duels.