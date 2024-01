Het voormalig toptalent van Feyenoord dat nu werkzaam is in de zorg

De Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen. Deze keer het verhaal van Royston Drenthe.

Het is juni 2007 als Jong Oranje indruk weet te maken tijdens het Europees kampioenschap Onder 21. Spelers als Ryan Babel, Maceo Rigters en Hedwiges Maduro zorgen ervoor dat Nederland zelfs het EK weet te winnen. Toch is één van de grootste smaakmakers de linksback, Royston Drenthe. Drenthe is op dat moment nog Feyenoorder, waar hij net zijn eerste seizoen als vaste linksback achter de rug heeft. Een maand later heeft de op dat moment twintigjarige Rotterdammer zijn droomtransfer al te pakken. Hij verkast naar Real Madrid. Een grote toekomst wordt voorspeld, al loopt dit echter helemaal anders.

Jeugd

Het is 8 april 1987 wanneer Drenthe voor het eerst het levenslicht ziet in Rotterdam. Hij groeit op in West, waar hij op jonge leeftijd ook begint met het voetballen op pleintjes. Tot 2000 speelt hij zijn wedstrijden bij de plaatselijke voetbalvereniging Neptunus.

Dan klopt één van de grootste clubs van Nederland aan, Feyenoord. In Rotterdam-Zuid zijn ze onder de indruk geraakt van het talent van de verdediger. Snel, fysiek sterk en een heel goed linkerbeen. Feyenoord besluit Drenthe toe te voegen aan de jeugdopleiding. Toch wil het in eerste instantie nog niet vlotten tussen Feyenoord en de jonge linksback.

Drenthe krijgt te maken met trainer Rob Baan, met wie hij totaal geen klik heeft. Er is veel onenigheid tussen de twee, waarop het jeugdproduct besluit te verkassen binnen de stadsgrenzen. De linkspoot verhuist naar Excelsior en komt van 2003 tot 2005 uit in het shirt van de Kralingers.

Op 18 oktober 2005 tekent Drenthe op achttienjarige leeftijd zijn eerste profcontract. Dit doet hij echter niet bij Excelsior, maar bij Feyenoord, waar hij dus na twee jaar terugkeert. In zijn tweede periode in het rood-wit loopt het beter. Een kleine twee maanden na het tekenen van zijn eerste contract maakt Drenthe zijn debuut in de hoofdmacht, als invaller voor Diego Biseswar. Er zijn hoge verwachtingen voor de jonge linksback, die al snel de harten van Het Legioen verovert.

Doorbraak

Na zijn debuut, waar Drenthe een goede indruk in achter weet te laten, besluit Feyenoord het jeugdproduct te belonen. Hij mag definitief aansluiten bij de hoofdmacht. Daar is hij vastbesloten om zijn kans te pakken. Dat is precies wat de linksback doet. Drenthe wordt al snel basisspeler in De Kuip, waar hij ondanks de tegenvallende prestaties van de club toch opvalt. De ploeg van trainer Erwin Koeman wordt slechts zesde in de competitie, iets wat niet goed in de smaak valt bij de fans.

Drenthe is daarentegen al uitgegroeid tot publiekslieveling. In het seizoen 2006/07 is hij de vaste linksback geworden, en zijn manier van spelen wordt gewaardeerd. Als een echte Feyenoorder gaat hij altijd voorop in de strijd, geen woorden maar daden is op zijn lijf geschreven.

Dankzij zijn doorbraakseizoen mag hij zich ook melden voor het EK Onder 21. Hij speelt daar onmiddellijk de sterren van de hemel. Samen met een elftal vol talenten strijdt Drenthe met de beloften van Oranje naar de finale, die gewonnen wordt door een goal van Ryan Babel.

Drenthe in duel met Liverpool-legende Steven Gerrard.

Scouts van over de hele wereld zijn overtuigd van de Nederlandse beloftenploeg, waar de linksback van Feyenoord ook onder valt. In eerste instantie zijn zowel Drenthe als Feyenoord niet overtuigd van een transfer, waarna Real Madrid zich meldt voor de diensten van de Nederlander. De Rotterdammers zijn echter niet van plan zijn talent te verkopen, echter ziet de linkspoot zelf dit anders. Hij spant een arbitragezaak aan tegen zijn club om de overgang naar Spanje rond te krijgen. Met succes, want op 9 augustus 2007 wordt bekend dat Drenthe voor maar liefst vijftien miljoen euro naar Madrid verhuist.

Buitenlands avontuur

De Koninklijke is overtuigd geraakt van de diensten van de Nederlander. Hij wordt gezien als een versterking voor de gehele linkerflank, een multi-inzetbare speler. Het begin in Madrid is veelbelovend. Een week na zijn overgang maakt hij meteen zijn officieuze debuut in een oefenwedstrijd tegen Real Betis. Een week later staat Drenthe opnieuw in de basis, ditmaal in de finale van de Supercopa tegen Sevilla. De linksback weet meteen te scoren, en lijkt goed te zijn gesetteld in het warme Spanje.

Toch blijkt dat schijn bedriegt. Drenthe raakt al snel zijn basisplaats kwijt, en moet het de maanden erna voornamelijk doen met korte invalbeurten of zelfs helemaal geen speeltijd. Toch geeft de in Rotterdam geboren en getogen voetballer niet op. In het voorjaar van 2008 knokt Drenthe zich terug tot meerdere invalbeurten en speelminuten. Hierin weet hij de nodige indruk te maken. Een basisplaats veroveren lukt echter niet. Ook het seizoen daarna slaagt hij daar niet in. Bovendien weet de Braziliaan Marcelo de linksbackpositie te veroveren, waardoor Drenthe steeds verder zakt in de rangorde.

De club besluit hem in het seizoen 2010/11 te verhuren aan het zojuist gepromoveerde Hércules. Mede dankzij problemen bij de promovendus – de spelers werden lange tijd niet betaald – wil het niet vlotten. Een uitleenbeurt het seizoen erop aan Everton lijkt Drenthe weer op het goede pad te zetten, maar ook hier komt hij in de problemen. De jaren erna worden een enorme wereldreis voor de Nederlander. Avonturen in Rusland, Engeland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten brengen niet het gehoopte succes. Na zijn avontuur in het Midden-Oosten besluit Drenthe in 2017 te stoppen als profvoetballer.

Terugkeer

De voormalig international besluit terug te keren naar Rotterdam. In eerste instantie speelt hij zijn wedstrijden bij XerxesZDB, waarna hij in 2018 zijn rentree in het betaald voetbal maakt bij Sparta. Hier laat hij bij vlagen weer zien wat hij al die jaren in zijn mars had. Toch besluit Drenthe opnieuw te stoppen met profvoetbal. Na een kort avontuur bij Kozakken Boys en wederom een avontuur in Spanje, hangt het voormalig talent zijn schoenen definitief aan de wilgen. Hij brengt tijdens zijn carrière ook muziek uit onder de naam Roya2Faces, en nu zijn voetbaltijd er definitief op zit is hij actief in de zorg. Toch had de carrière van Drenthe er ook heel anders uit kunnen zien.

