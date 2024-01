Het voormalig Feyenoord-talent dat thuis tegen PSV zijn hoogtepunt beleefde

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van de gemiste kansen. Deze keer aandacht voor de carrière van Anass Achahbar.

Door Lars Verhage

Het is 22 maart 2015. De Hagenees Achahbar staat voor het eerst in twee jaar tijd in de basis bij Feyenoord. Hij zou zich dolgraag willen laten zien in De Kuip: zijn kans pakken is ook precies wat de kleine spits die dag doet. Het is niet zomaar een wedstrijd die dag. De topper tegen PSV staat op het menu, wat garant staat voor spektakel. De wedstrijd is bijna een uur onderweg als Rick Karsdorp de bal de zestien in pompt. Achahbar neemt de bal in één keer op de pantoffel via een soort halve omhaal. De bal vliegt schitterend binnen: 1-0.

Vijf minuten later krijgt de linkspoot de bal op een presenteerblaadje van Jean-Paul Boëtius. Een volley vanaf de rand van het zestienmetergebied zorgt op prachtige wijze voor 2-0. De Kuip explodeert en ziet Achahbar als grote held. Ondanks dat Memphis Depay namens PSV nog wat terugdoet, wint Feyenoord de wedstrijd met 2-1. Achahbar wordt uiteraard uitgeroepen tot Man of the Match. Eindelijk lijkt hij zijn grote potentie in te lossen, maar de spits kan dit niveau niet volhouden.

Jeugd

Op 13 januari 1994 komt in Den Haag de Marokkaanse Nederlander Achahbar ter wereld. In zijn jeugd gaat hij meteen voetballen. Eerst bij FC Kranenburg, en daarna bij VCS. Bij deze twee Hagenese amateurverenigingen trekt hij al snel de aandacht van Feyenoord, wat in 2002 resulteert in een overgang naar de Rotterdamse jeugdopleiding. Op Varkenoord laat de spits zijn kwaliteiten zien. Hij maakt veel indruk, en wordt zelfs uitgeroepen tot beste speler in de B-jeugd. Feyenoord twijfelt niet en geeft Achahbar een contract voor drie jaar.

Niet alleen in Rotterdam maakt hij indruk. De spits, die ook op 10 en op de flanken kan spelen, doorloopt meerdere jeugdelftallen van het Nederlands elftal. Als jeugdspeler van Oranje wint Achahbar in 2011 het EK Onder 17. Zijn talent is merkbaar, waardoor hij op de deur klopt bij Feyenoord 1.

Debuut en verhuurperiodes

In het seizoen 2011/12 sluit Achahbar aan bij de A-selectie van Feyenoord. Op 28 augustus 2011 is het dan zover. Op zeventienjarige leeftijd maakt de Hagenees zijn debuut voor Feyenoord als invaller tegen SC Heerenveen. Hij vervangt die wedstrijd een ander jeugdproduct van Feyenoord, Kelvin Leerdam. De linkspoot komt deze jaargang tot zeven wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij niet weet te scoren. In de beker tegen AGOVV weet hij wel één keer het net te vinden.

Een seizoen later wil de spits de wereld laten zien waar hij toe in staat is. Het begin is veelbelovend. In de voorrondes van de Europa League scoort Achahbar de 2-2 tegen Sparta Praag. Het lijkt het begin van veel doelpunten te zijn, echter is de goal tegen de Tsjechische topclub zijn enige dat seizoen.

Zowel in de Eredivisie als in de beker komt de aanvaller niet tot scoren. Feyenoord besluit daarop zijn jeugdproduct te verhuren voor het seizoen 2013/2014. Dit doen zij aan de Duitse club Arminia Bielefeld, uitkomend in de 2. Bundesliga. In dienst van de Duitsers komt Achahbar tot tien wedstrijden waarin hij één keer weet te scoren. Ook speelt hij nog wat wedstrijden in het tweede elftal, dat uitkomt in de Oberliga Westfalen. Hierin wist de linkspoot tot betere statistieken te komen, namelijk vier doelpunten uit acht wedstrijden. Met redelijk wat vertrouwen keert hij terug bij Feyenoord.

In zijn tweede periode bij de Rotterdammers ontpopt de kleine Hagenees zich tot invaller. In het seizoen 2014/15 maakt hij een goede ontwikkeling door. Trainer Fred Rutten krijgt steeds meer vertrouwen in hem, en vanaf de tweede seizoenshelft maakt Achahbar her en der wat minuten in het eerste. Op 15 maart 2015 is de Hagenees dan eindelijk voor het eerst trefzeker in de Eredivisie, wanneer uit tegen FC Dordrecht het net doet bollen.

Een week later mag hij zelfs in de basis starten tegen de koploper PSV. Hierin speelt Achahbar de beste wedstrijd uit zijn leven. Mede dankzij twee wereldgoals wint Feyenoord met 2-1 van de Eindhovenaren. De speelronde daarna scoort de aanvaller weer, maar daarna stokt zijn doelpuntenproductie. Hij eindigt dat seizoen met vier goals in de competitie. Het jaar erop komt Achahbar wat meer in de luwte terecht. Een prachtige omhaal tegen SC Heerenveen is één van zijn spaarzame hoogtepunten dat seizoen. Wel weet hij met Feyenoord de KNVB beker te winnen.

Avonturen

Na het seizoen 2015/16 vertrekt Achahbar naar PEC Zwolle. Hier komt hij totaal niet uit de verf, wat ervoor zorgt dat hij verhuurd wordt aan NEC. Hier kent de spits zijn meest succesvolle jaren. In dienst van de Nijmegenaren loopt hij qua doelpunten 1 uit 2, in 50 wedstrijden weet hij het net 25 keer te vinden. Uiteindelijk vertrekt Achahbar naar FC Dordrecht, maar in tegenstelling tot zijn periode bij NEC wil het bij De Schapekoppen niet vlotten voor de kleine aanvaller.

Avonturen in Roemenië en Griekenland brengen ook niet het gehoopte succes voor het jeugdproduct van Feyenoord. Hierop besluit Achahbar op 29 december van dit jaar terug te keren naar de regio waar het voor hem allemaal begon: Den Haag. Hij kondigt aan bij RKVV Westlandia aan de slag te gaan. Hier wil het voormalige talent zijn ervaringen overbrengen aan jeugdspelers en zichzelf ontwikkelen als trainer. Toch zal Achahbar altijd onthouden worden als die kleine, dekselse spits met twee prachtgoals tegen PSV.

