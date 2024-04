Het verhaal van Sadio Mané: van weglopen van huis naar Afrika Cup-winnaar

Superster Sadio Mané heeft een carrière waar iedere Senegalese jongen van droomt. Faam gemaakt in Europa bij Liverpool en Bayern München, de Afrika Cup gewonnen en zijn zakken gevuld in Saoedi-Arabië. De weg naar glorie was er echter niet een zonder obstakels.

Door Jasper Keuper

6 februari 2022 gaat de boeken in als een van de mooiste dagen, zo niet de mooiste, uit het leven van Mané. Stade Omnisport Paul Biya in Yaoundé is het decor van het ultieme summum van de roemrijke carrière van de Senegalees. De kers op de taart, of om in Senegalese sferen te blijven, de tomaten op de thiéboudienne, het nationale gerecht van het West-Afrikaanse land. Op die dag staat namelijk de finale van de Afrika Cup tegen Egypte op het programma. En het moest zo zijn dat de finale gespeeld wordt tegen kompaan en teamgenoot bij Liverpool Mohamed Salah. Al jarenlang terroriseren de Afrikaanse vleugelflitsers de Premier League.

Backs worden gepasseerd op snelheden waarmee je binnen de bebouwde kom wordt geflitst en keepers staan aan de grond genageld wanneer er weer eens een schot de kruising in wordt gevuurd. Vanavond zijn ze echter geen teamgenoten, ze zijn elkaars vijanden. Eerst voor 90 minuten, maar uiteindelijk zijn de aanvallers ruim 120 minuten elkaars antagonist.

Dat had allemaal voorkomen kunnen worden, daar Mané in minuut zeven vanaf de penaltystip de score kon openen, maar faalde. 113 speelminuten later moeten strafschoppen alsnog de beslissing brengen. Senegal scoort via Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo en Ahmadou Bamba Dieng vanaf elf meter. Bouna Sarr is vanaf diezelfde afstand minder zuiver. Bij Egypte worden twee van de vier penalty’s gemist, waardoor de hoop van de achttien miljoen Senegalezen op de rechtervoet van Mané is gevestigd.

Mohamed Abougabal, de doelman van Egypte blijkt een gedachtenlezer, maar ondanks dat de sluitpost de goede hoek induikt, is hij compleet kansloos op de loepzuivere penalty van Mané. Het relatief kleine Senegal grijpt zijn eerste Afrika Cup-trofee tegen de zevenvoudig winnaar.

Mané wint ten koste van Mohamed Salah de Afrika Cup.

De ontsnapping

Om te begrijpen hoeveel obstakels de Senegalees heeft moeten doorstaan gaan we terug naar zijn kindertijd. Op 10 april 1992 is de jonge Sadio de nieuwste kroost van de familie Mané. In Bambali kent Mané een lastige jeugd. Zijn ouders hebben het beste met hem voor, maar er is weinig geld en eigenlijk nog minder perspectief. De dagen komt hij door op straat, trappend tegen een grapefruit.

En dat trappen tegen een grapefruit ging hem niet slecht af. Leuk vond hij het ook nog eens, maar zijn ouders hadden andere toekomstplannen met hem. De vader van Sadio was een imam en zag niets liever dan dat Mané zich op religie zou concentreren. Papa Mané zag geen heil in de voetbaldroom die zijn zoon had en verbood hem de sport te beoefenen.

Wanneer Mané zeven is, sterft zijn vader. Het overlijden heeft een flinke invloed op de familie, zowel op emotioneel als financieel vlak. De familie van Mané en de gezinnen waarmee hij omringd is leven in armoede en de jongeling besluit zijn voetbaldroom toch weer op te pakken.

Wanneer Mané als tienjarig jochie Senegal op het WK 2002 ziet schitteren met onder meer jeugdhelden als Aliou Cissé, die later zijn bondscoach is, en El Hadji Diouf wordt deze droom nog eens extra aangezwengeld. Mané moet en zal zijn droom in vervulling brengen.

In het kleine Bambali liggen de kansen voor een ambitieus persoon helaas niet voor het oprapen. Mané besluit op vijftienjarige leeftijd van huis weg te rennen. Alleen zijn boezemvriend Luc Djiboune zat in het complot en was op de hoogte van de ontsnappingspoging van de jongeling. In gesprek met France Football legt Mané haarfijn zijn plan uit.

“Ik heb alles tot op de minuut voorbereid, wetende dat ik helemaal geen geld had. Bij zonsondergang verstopte ik mij in het hoge gras voor het huis. Toen de zon opkwam in de ochtend heb ik alleen mijn tanden gepoetst. Ik heb niet eens meer gedoucht”, vertelt hij over zijn ontsnapping.

De tocht van zijn woonplaats Bambali naar de Senegalese hoofdstad Dakar is maar liefst 391 kilometer lang en snijdt zelfs door Gambia heen. Dat deze afstand wandelend voor Mané ook iets te gortig is, is niet zo heel gek. Het zuurverdiende geld van Mané en Djiboune wordt bij elkaar geraapt en zo neemt Mané de bus naar de beloofde hoofdstad.

Génération Foot

Wanneer Mané goed en wel is aangekomen in de miljoenenstad, is in Bambali al een grootschalige zoektocht gestart. De moeder en oom van Mané zijn hartstikke ongerust en zoeken in elk uithoekje van het kleine dorpje. Al snel hebben de families van de stervoetballer en Djiboune door dat laatstgenoemde meer weet over de ontsnapping. Na lang zwijgen zwicht de boezemvriend en biecht hij het gehele verhaal op.

Mané, die in eerste instantie ging aansluiten bij een lokale ploeg, kreeg al snel een telefoontje met een reprimande van zijn moeder. Mané wilde niet terugkeren naar huis, maar hij schaamde zich ook voor zijn actie en stemde in terug te keren naar Bambali, mits hij aan het eind van het schooljaar alsnog zijn geluk mocht gaan beproeven in Dakar.

Een aantal maanden later vertrekt Mané, ditmaal met de zegen van de familie, terug naar de hoofdstad. Hij sluit zich aan bij een lokale voetbalclub en wordt op een toernooi in M’bour gescout door de Senegalese topclub Génération Foot, tegenwoordig uitkomend in de Senegalese Premier League.

Génération Foot heeft in de kleine twintig jaar dat de club bestaat best een aardige reputatie opgebouwd als het gaat om talentscouting en ontwikkeling. Naast Mané hebben ook Papiss Cissé, Ismaïla Sarr en Pape Matarr Sarr de kleuren van Génération Foot vertegenwoordigd.

FC Metz

Wanneer Mané zich aansluit bij de Senegalese club, is die nog maar negen jaar oud en dus in opkomst. In het enige volwaardige seizoen dat hij voor de hoofdmacht uitkomt promoveert hij naar de tweede divisie van het land.

De prestaties in eigen land leveren aandacht op van de Franse partnerclub FC Metz. Bij les Grenats sluit Mané aanvankelijk aan bij het beloftenteam, alvorens op 14 januari 2012 Stade Saint-Symphorien getuige is van de eerste stappen van Mané in het Europese betaalde voetbal. Warm worden de fans van Metz nog niet van het optreden. Mané valt een kwartier voor het eind van de wedstrijd in, maar ziet tegenstander SC Bastia in extremis de 0-1 binnenwerken.

Vanaf die dag is hij niettemin niet meer weg te denken uit de selectie van Metz en uiteindelijk komt hij dat seizoen nog negentien keer in actie. Tegen EA Guingamp maakt hij zijn eerste profgoal in Europa, al is dat er slechts een voor de statistieken (2-5 verlies). Het is één van de vele nederlagen die de club dat seizoen lijdt en uiteindelijk volstaat degradatie naar de Championnat National, oftewel het derde niveau.

Mané zou nog één doelpunt maken op het derde niveau, maar verruilt na vier wedstrijden de Championnat National voor de Oostenrijkse Bundesliga. Sportief directeur van RB Salzburg Ralf Rangnick durft het wel aan met de grillige linksbuiten en betaalt maar liefst vier miljoen. Op dat moment maakte hem net dat de op twee na duurste uitgaande speler van Metz ooit. Aan het eind van dat seizoen maakt hij tevens zijn debuut voor de nationale ploeg in en tegen Marokko: 0-1.

RB Salzburg

En zo kwam Mané op de slotdag van de zomerse transferperiode in 2012/13 terecht bij het Salzburg van oefenmeester Roger Schmidt. Met teamgenoten als André Ramalho, Valentino Lazaro, Kevin Kampl en Jonathan Soriano eindigt hij dat seizoen tweede achter Austria Wien en blameert Salzburg zich in de beker tegen Pasching.

Voor Salzburg is er dat seizoen genoeg ruimte voor verbetering, maar het debuutseizoen in Oostenrijk loopt voor de jongeling crescendo. De pupil van Schmidt komt in de jaargang 2012/13 tot 29 wedstrijden en toont zich daarin bijzonder effectief met 19 treffers en 10 assists.

De linksbuiten blijkt ook het seizoen erop ongrijpbaar voor zijn tegenstanders. Zowel op individueel vlak als collectief is 2013/14 onvergetelijk. Salzburg pakt de Oostenrijkse dubbel door in de competitie met een straatlengte voorsprong kampioen te worden en in de finale van de nationale beker wordt Sankt Pölten met 4-2 verslagen, al is Mané daar zelf door een schorsing niet bij.

In de competitie is hij dertien keer trefzeker en even zo vaak belangrijk met een assist. In de nationale beker is hij met vijf treffers in vier duels ook van onschatbare waarde. Het is ook het seizoen waarin Salzburg Ajax op een ontluisterende oorwassing trakteert. Nadat de Amsterdammers voor het vierde jaar op rij zijn afgedaald van de Champions League naar de Europa League, treft het Salzburg in een tweeluik. Zowel in Amsterdam als in de Red Bull Arena is Mané trefzeker: (0-3 en 3-1).

Salzburg en Mané laten geen spaan heel van Ajax.

De prestaties van de rechtspoot blijven niet onopgemerkt buiten de Oostenrijkse landsgrenzen. Het duurt Mané echter allemaal wat te lang en dus besluit hij eind augustus 2014 om te staken. Hij laat trainingen en een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor de Champions League aan zich voorbijgaan en krijgt op 1 september eindelijk zijn zin.

Southampton is het meest gecharmeerd van de speler en trekt de portemonnee. Voor een bedrag van 23 miljoen euro sluit de Senegalees zich aan bij nieuwbakken trainer Ronald Koeman. Op zijn debuut aan de zuidkust van Engeland versiert Mané een penalty tegen Arsenal in de League Cup. Mede dankzij de benutte strafschop wint Southampton met 2-1 van the Gunners.

Toch kent Mané een vrij slome start in het St. Mary’s Stadium. Zijn eerste doelpunt maakt hij in oktober tegen Stoke City, maar vervolgens staat hij zeven wedstrijden lang droog. Uiteindelijk raakt Mané in december op schot en eindigt hij op een aantal van tien treffers, mede door het breken van een record.

Op 16 mei spelen the Saints de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, waarin Mané in minuut dertien, veertien en zestien scoort. 2 minuten en 56 seconden kost het de aanvaller om drie keer te scoren. Ter vergelijking: Arnold Kruiswijk deed er 304 wedstrijden over om één doelpunt te maken.

Mané schiet zichzelf de recordboeken in.

Ook in het seizoen erna blijft hij zijn niveau opkrikken. Met vijftien treffers, waaronder een hattrick tegen Manchester City en twee goals tegen Liverpool, wordt hij clubtopscorer en eindigt Mané met Southampton op de zesde plek in de Premier League. De hoogste klassering van the Saints ooit op het hoogste niveau. In de zomer is het na twee jaar aan de zuidkust van Engeland tijd om noordwaarts te gaan.

Liverpool

In de zomer van 2016 wordt Mané als kersverse aanwinst gepresenteerd bij Liverpool. Na 75 wedstrijden, 25 goals en 14 assists trekt hij de poorten van het St. Mary’s Stadium voor het laatst achter zich dicht.moeten een bedrag van 41 miljoen euro betalen om hem los te weken. Dat maakt hem direct de duurste Afrikaanse speler aller tijden op dat moment.

Hoewel Mané al een behoorlijk succesvolle carrière kent, zeker voor iemand uit Bambali, moeten de beste jaren nog volgen. Bij Liverpool is hij de pupil van Jürgen Klopp en de Duitse oefenmeester weet precies de snaar te raken om Mané optimaal te laten presteren. Dat wordt al tijdens zijn debuut voor Liverpool duidelijk, wanneer de snelheidsmaniak langs de verdediging van Arsenal (3-4 winst) raast en met links de bal horizontaal in de kruising ramt.

This Sadio Mane goal against Arsenal is so underrated. ?? ?? @LFCpic.twitter.com/SLSPQQR7BO — Football Tekkers (@BallTekkers) March 5, 2023

Mané is een van de hoofdrolspelers in de opmars die Liverpool vanaf dat seizoen maakt. Waar het in het seizoen 2015/16 nog achtste werd en naast Europees voetbal greep, begint vanaf 2016/17 de motor te draaien in de havenstad. In die jaargang eindigt Liverpool op de vierde plek in Engeland. Dankzij zijn dertien treffers, waaronder een doelpunt in de laatste minuut op Goodison Park tegen Everton (0-1 winst), wordt Mané verkozen tot speler van het jaar bij Liverpool én wordt hij opgenomen in het elftal van het jaar van de Premier League.

Wanneer je als speler van Liverpool in blessuretijd de winnende scoort op Goodison Park, ben je voor eeuwig een held.

In 2017/18 gaat Mané flitsend uit de startblokken. In elk van de eerste drie wedstrijden van het seizoen weet hij te scoren, alvorens hij die serie zelf beëindigt door Ederson bijna te onthoofden in het duel met Manchester City (5-0 nederlaag). Tot aan de winterstop vormt hij met Salah, Roberto Firmino en Philippe Coutinho the Fabulous Four, totdat laatstgenoemde in de winter een overstap maakt naar FC Barcelona. Dan reduceert het aantal naar the Fabulous Three. Mané noteert dat seizoen zowel in de Premier League als in de Champions League tien treffers, waaronder een hattrick uit bij FC Porto (0-5 winst).

Een van de mindere fraaie momenten van Mané in zijn carrière

Hij breekt dat seizoen ook nog wat records. Zo passeert hij landgenoot Demba Ba als Senegalees met de meeste goals in de Premier League (43) en scoort hij in de finale van de Champions League tegen Real Madrid, waardoor hij de eerste Senegalees ooit is die scoort in de finale van het miljardenbal. Helaas voor Mané eindigt de finale in mineur, daar met 3-1 verloren wordt, mede door twee kapitale blunders van doelman Loris Karius.

Mané vermaakt zich opperbest op Anfield en kent ieder seizoen een betere jaargang. In het seizoen 2018/19 verliest Liverpool slechts één keer, maar komt het wel één punt tekort om kampioen te worden. Manchester City is nét iets beter dat seizoen. In de Champions League trekt het deze keer wel aan het langste eind, nadat het Ajax-beul Tottenham Hotspur in de finale met 0-2 verslaat. In de competitie scoort Mané 22 keer, waardoor hij opnieuw een record van Demba Ba verbreekt. Nooit eerder had een Senegalees zoveel doelpunten gemaakt in één Premier League-campagne. Daarnaast wist Mané in zes opeenvolgende thuiswedstrijden te scoren. Hij voegde zich bij een mooi rijtje spelers bestaande uit Michael Owen, Fernando Torres, Luis Suárez en Salah.

In 2019/20 helpt Mané Liverpool aan haar eerste Premier League-trofee en het eerste kampioenschap in dertig jaar. Op 2 december van dat jaar wordt hij tevens vierde op de Ballon d’Or-ranking en een dikke maand later wordt hij voor het eerst verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar, waarmee hij in de voetsporen van zijn grote jeugdheld El Hadji Diouf trad.



Mané en Liverpool kennen een matig seizoen als regerend kampioen. Liverpool eindigt derde in de competitie, strandt in de Champions League-kwartfinale tegen Real Madrid, de Community Shield wordt verloren van Arsenal (3-2) en in de nationale bekers worden the Reds vroegtijdig uitgeschakeld door Manchester United en opnieuw Arsenal. Mané zelf schuttert ook en vertelt tegen The Guardian dat het het slechtste seizoen uit zijn carrière is. Desondanks komt Mané wel tot 16 goals in 48 wedstrijden.

Het laatste seizoen met the Liverbird op zijn borst verloopt een stuk beter, al zal de club er wel een wrange nasmaak aan overhouden. Liverpool weet dat seizoen zowel de Carabao Cup als de FA Cup te veroveren en heeft lange tijd uitzicht op een quadruple. Op een knotsgekke slotdag van het Premier League-seizoen speelt Manchester City tegen Aston Villa en Liverpool tegen Wolverhampton Wanderers.

Aston Villa shockeert Engeland door in het Etihad Stadium een 0-2 voorsprong te nemen, terwijl bij Liverpool dankzij goals van Sadio Mané en Pedro Neto de stand in evenwicht staat. Liverpool had maar één treffer nodig om kampioen te worden, maar in vijf minuten tijd weet Manchester City de 0-2 achterstand om te draaien naar een 3-2 overwinning. Dat Liverpool in de slotfase ook nog de stand naar 3-1 trekt is dan slechts voor de eer. Ook de Champions League-finale wordt bereikt en daarin is opnieuw Real Madrid de beul door een goal van Vinicius Junior.

Het is het laatste wapenfeit van Mané in Merseyside. Na 269 wedstrijden, 120 goals en 47 assists gaat hij zijn geluk ergens anders beproeven. Bayern München is het volgende station.

Mané wint bij Liverpool vrijwel iedere prijs die er te winnen valt.

Bayern en Al-Nassr

32 miljoen euro betalen de Zuid-Duitsers voor de Senegalees, maar in Beieren blijft hij slechts één seizoen. Bij Bayern raakt hij geblesseerd, waardoor hij het WK in Qatar met zijn land moet laten schieten, en komt hij eind februari in opspraak. Na een verloren uitwedstrijd tegen Manchester City (3-0) ontstaat er in de kleedkamer onenigheid tussen Mané en Leroy Sané en komt het zelfs tot een handgemeen. Eerstgenoemde krijgt een boete opgelegd en wordt disciplinair geschorst. Aan het eind van het seizoen kan hij na een zinderende titelrace met Borussia Dortmund wel weer een landstitel bijschrijven.

In de zomer van 2023 hoort Mané bij de colonne aan spelers die Europa inruilen voor Saudi-Arabië. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Fabinho, Jordan Henderson en Roberto Firmino, voormalig ploeggenoten bij Liverpool. Dit seizoen is Mané al 35 keer in actie gekomen voor zijn club Al-Nassr. Met dertien goals en negen assists heeft hij een groot aandeel in de huidige tweede plaats in de competitie.

Sadio Mane is transforming his village to a town. He built a £455,000 hospital and €250,000 school in his village, Bambaly. He gives each family €70 monthly. He provided 4G internet for them. He is building a fuel station and post office. 2,000 people live in his village. pic.twitter.com/GN5H3mXuxD — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 20, 2022

Liefdadigheid

We doen Mané te kort als we het niet even over de gulle persoonlijkheid van de Senegalees hebben. Aan grootheidswaanzin maakt hij zich namelijk allerminst schuldig. In een interview met een Ghanees tabloid vertelde Mané ooit dat hij geen waarde hecht aan het hebben van twintig auto’s, designerkleding en de nieuwste Rolex, maar dat hij zijn zuurverdiende geld liever schenkt aan goede doelen om de mensen in zijn thuisland een rooskleurigere toekomst te verschaffen.

Nog altijd heeft de superster een sterke band met de 2000 inwoners die Bambali rijk is. In het verleden heeft hij meerdere malen grote sommen geld gedoneerd om de leefomstandigheden daar te verbeteren. Zo doneerde hij 500.000 euro om een nieuw ziekenhuis te bouwen, 200.000 euro om een basisschool te construeren en onlangs legde hij ook een tankstation en postkantoor aan.

De onwaarschijnlijke jongensdroom die de kleine Sadio pakweg 25 jaar geleden had is in tienvoud uitgekomen. Alles waar hij van droomde bereikte hij. Senegalees international, records, winnaar van de Afrika Cup en in 2021 kreeg hij een persoonlijk tomaatje op de thiéboudienne, toen hij benoemd werd tot Nationale Orde van de Leeuw door de Senegalese president Macky Sall.



