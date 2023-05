Het Nieuwsblad: Marc Overmars wil alle Nederlandse topclubs aftroeven

Woensdag, 17 mei 2023 om 07:17 • Laatste update: 07:52

Marc Overmars is gecharmeerd van de diensten van Ruben van Bommel, zo schrijft Het Nieuwsblad. De zoon van trainer Mark van Bommel maakt dit seizoen indruk als buitenspeler van MVV Maastricht en heeft daarmee de hele Nederlandse top achter zich aanzitten. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de achttienjarige Van Bommel zijn carrière in België voortzet.

Van Bommel is bezig aan een uitstekend seizoen in Maastrichtse dienst en etaleerde in de afgelopen twee maanden veelvuldig zijn klasse. In de laatste negen competitiewedstrijden was hij goed voor vijf treffers. De achttienjarige aanvaller van MVV maakte in de laatste periode in de Keuken Kampioen Divisie de meeste indruk van alle jonge spelers en ontving als beloning daarvoor het Bronzen Kampioensschild voor Beste Talent.

Onder meer FC Twente, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse hebben interesse in de aanvaller van MVV. Daar komt nu Royal Antwerp bij. "Volgens onze informatie is sportief directeur op de Bosuil Marc Overmars zeer gecharmeerd door de Nederlandse jeugdinternational", beweert Het Nieuwsblad. Volgens de Belgische ochtendkrant zijn er echter ook redenen aan te halen om niet met elkaar in zee te gaan.

"Zo heeft Antwerp geen tweede elftal op het tweede niveau en mogen er in de Jupiler Pro League slechts zeven spelers op de bank zitten – in Nederland zijn dat er twaalf –, waardoor de kans op een wedstrijdselectie serieus afneemt." Ook plaatst de krant serieuze twijfels of de samenwerking tussen vader Mark en zoon Ruben een gezonde is. De kans op belangenverstrengeling ligt op de loer, zo klinkt het.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Overmars het op de Nederlandse markt zoekt. Eerder haalde hij met Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Gyrano Kerk al een leger Nederlanders naar Antwerpen. Ook Mark van Bommel kwam uit zijn koker. Royal Antwerp wist dit seizoen al beslag te leggen op de beker en ligt op koers voor de landstitel. Met nog drie wedstrijden te gaan in de kampioenspoule gaat the Great Old aan kop.