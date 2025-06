Ronald Koeman ontvangt sollicitatie: 'Het Nederlands elftal is een doel voor mij'

Sam Beukema heeft het halen van het Nederlands elftal als doel gesteld, zo vertelt de verdediger van Bologna in gesprek met ESPN.



Beukema zat nog nooit bij de selectie van Oranje, maar als het aan hem ligt, komt daar snel verandering in. “Het Nederlands elftal was ooit een droom, maar nu is het een doel geworden. Ik blijf hard werken en hopelijk word ik dan een keer uitgenodigd.”



“We hebben hele goede verdedigers in Nederland”, vervolgt de voormalig speler van AZ en Go Ahead Eagles. “Zij hebben het al bewezen bij topclubs. Dat speelt natuurlijk mee, maar ik ga de concurrentie graag aan.”



Ronald Koeman sprak in de persconferentie afgelopen woensdag al over de ontwikkeling van Beukema en gaf eveneens toe dat er veel concurrentie is centraal achterin bij Oranje.



“Hij heeft het heel goed gedaan bij Bologna, maar op zijn plek is er veel concurrentie." Het kan moeilijk zijn voor spelers, als je het zo goed doet en je wint prijzen, om er dan niet bij te zitten. Hij zou mee mogen in de concurrentiestrijd, maar we hebben heel veel goede centrumverdedigers.”



Beukema was afgelopen seizoen een onbetwiste basisspeler bij Bologna. De 26-jarige mandekker gaf één assist in de Serie A. Met zijn ploeg wist hij beslag te leggen op de Coppa Italia, door in de finale AC Milan met 1-0 te verslaan.



Italiaanse media meldden in de voorbijgaande weken al dat Beukema in de belangstelling staat van Napoli. Of het deze zomer tot een transfer gaat komen, zal nog moeten blijken.