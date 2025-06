Het Nederlands elftal op rapport: Memphis Depay absolute uitblinker, twee spelers stellen teleur

Nederland heeft dinsdagavond ook het tweede WK-kwalificatieduel gewonnen. In de Groningse Euroborg werd er met overtuigende cijfers afgerekend met Malta: 8-0. Voetbalzone beoordeelt alle spelers die minimaal 45 minuten in actie kwamen met een rapportcijfer.

De grote man bij het Nederlands elftal was Memphis Depay, die goed was voor twee goals en een assist. Daarmee zette hij zijn totaal aantal goals voor Oranje op vijftig, waardoor hij op gelijke hoogte komt te staan met topscorer aller tijden Robin van Persie.

Achterin had Nederland de zaakjes prima op orde, want de ploeg van bondscoach Ronald Koeman kwam nauwelijks in de problemen. Aan de zijkanten zorgden de opstomende backs Denzel Dumfries en Micky van de Ven geregeld voor wat dreiging voorin. Virgil van Dijk liet zich zien door de 3-0 te maken.

Justin Kluivert en Xavi Simons waren met name in de beginfase regelmatig dreigend. Eerstgenoemde verdiende de penalty waar de 1-0 uit voortkwam, terwijl Simons in de tweede helft voor de 4-0 tekende.

Gakpo was wat minder gelukkig in zijn acties en voorzetten en werd halverwege afgelost door Noa Lang. Voor veel dreiging zorgde laatstgenoemde lange tijd niet, maar op aangeven van Donyell Malen maakte hij wel de 6-0. Malen zelf had vlak daarvoor al voor de vijfde treffer getekend en zette ook de 7-0 op het bord, waarna Van de Ven de eindstand op het bord zette: 8-0. Zo deed Nederland met een prima wedstrijd goede zaken in de strijd om WK-kwalificatie.

De cijfers van Voetbalzone

Mark Flekken: 7

Denzel Dumfries: 7

Stefan de Vrij: 7

Virgil van Dijk: 7,5

Micky van de Ven: 8

Ryan Gravenberch: 6,5

Justin Kluivert: 6,5

Frenkie de Jong: 7

Xavi Simons: 7

Memphis Depay: 8,5

Cody Gakpo: 6

Noa Lang: 6,5

Mats Wieffer: 6