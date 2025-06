Nederland heeft zaterdagavond met 0-2 gewonnen van Finland. Goals van Memphis Depay en Denzel Dumfries waren genoeg om de eerste zege in de WK-kwalificatiereeks te boeken. Voetbalzone beoordeelt alle spelers die minimaal 45 minuten in actie kwamen met een rapportcijfer.

Het Nederlands elftal kwam al vroeg op voorsprong dankzij een goal van Memphis. De spits van Oranje profiteerde optimaal van een fout bij Finland en schoot Nederland al na zes minuten op voorsprong: 0-1. Dat was de 48ste goal van de spits in dienst van Oranje. Memphis heeft dus nog twee doelpunten nodig om Robin van Persie te evenaren.

De ploeg van Ronald Koeman kwam ongeveer een kwartier later op een 0-2 voorsprong dankzij Dumfries. De back liep een afgemeten voorzet van Cody Gakpo, die een goede wedstrijd speelde, bij de tweede paal binnen: 0-2. Jan Paul van Hecke bleef na rust achter in de kleedkamer. De mandekker speelde geen geweldige eerste helft en had een gele kaart op zak. Hij werd vervangen door Stefan de Vrij.

De cijfers van Voetbalzone

Flekken: 6,5

Dumfries: 8

Van Hecke: 5

Van Dijk: 7

Aké: 6,5

Gravenberch: 7

Reijnders: 7

De Jong: 8

Frimpong: 6

Depay: 7

Gakpo: 8

De Vrij: 6