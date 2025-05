Het Nederlands elftal als ultiem doel: 'Die kans wordt ook steeds groter'

Robin Roefs staat hoog aangeschreven bij Ron Jans en Bram Nuytinck, die de doelman van NEC al aan het Nederlands elftal hebben gelinkt. Roefs heeft zeker ambities, maar vindt het nog te vroeg om over Oranje te praten.

''Het is natuurlijk leuk dat zij dat zeggen, maar we moeten dat niet groter maken dan het is'', benadrukt Roefs in gesprek met De Gelderlander. ''Het is niet zo dat ik lekkerder ga slapen als Ron Jans zoiets zegt.''

''Ik vind het vooral mooi dat Bram dit denkt. Hij maakt mij immers elke dag van dichtbij mee en weet dus echt wat ik kan'', voelt de doelman de waardering van zijn ploeggenoten in Nijmegen.

De reservedoelman van Jong Oranje heeft natuurlijk wel ambities. ''Ik wil zeker Oranje halen. Ik zit al van jongs af aan in de nationale jeugdelftallen, dus blijkbaar was ik steeds een van de betere keepers in mijn leeftijdscategorie. Het doel moet dan altijd zijn om in het grote Oranje terecht te komen.''

''Die kans wordt ook steeds groter. Ik zit nu in Jong Oranje, dus ik mag er al wat meer aan ruiken. Alleen is Oranje op dit moment ver weg. Ik denk daar ook helemaal nog niet aan'', trapt de nuchtere Roefs op de rem.

De 22-jarige Roefs is al genoemd bij Ajax en PSV, maar ook op clubniveau wil hij niet op de zaken vooruitlopen. ''Je weet nooit wat er op je pad komt en wat voor kansen zich aanreiken, dus die wacht ik rustig af. Er speelt niets concreets. Ik koester wat ik bij NEC heb. Ik heb het hier naar mijn zin, speel wekelijks en krijg veel vertrouwen. Dat vind ik heel belangrijk en heeft mijn ontwikkeling erg goed gedaan.''

''Ik heb zo mijn ideeën hoe mijn carrière eruit moet gaan zien, maar in de voetballerij kan je niets plannen. Ik werd in de jeugd voortdurend gespiegeld aan Jasper en hij heeft na NEC bij Ajax, FC Barcelona en Oranje gespeeld. Voor zo’n route zou ik tekenen'', zo besluit de NEC-keeper.