‘Het lijkt wel of Füllkrug een prijs heeft gewonnen, Haller is tien keer beter'

Rafael van der Vaart snapt werkelijk niet waarom Niclas Füllkrug bij Borussia Dortmund steevast de voorkeur krijgt boven Sébastien Haller. De voormalig middenvelder heeft namelijk weinig op met de spits die onlangs de winnende goal maakte in de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland (2-1).

"Ik heb het al eens vaker gezegd, maar Füllkrug is voor mij net iemand die een prijs heeft gewonnen en daarom vijf minuten mee mag doen bij Dortmund", zei de analist woensdagavond na afloop van het Champions League-duel met Atlético Madrid bij Ziggo Sport.

Van der Vaart was overigens niet alleen louter negatief over Füllkrug. "Ik heb onlangs een serie gezien over de Duitse nationale ploeg en daarin zie je dat hij heel goed in de spelersgroep ligt."

"Het is natuurlijk een rouwdouwer die voor zo’n groep heel belangrijk is, maar kwalitatief vind ik het erg weinig. Hij maakt wel zijn doelpunten, maar Haller vind ik tien klassen beter", geeft Van der Vaart duidelijk de voorkeur aan de voormalig Ajacied.

?????????????????? ????????????! ?????

De oud-Ajacied schiet Dortmund op knappe wijze terug in de wedstrijd: 2-1 ??



Kan het nog voor de Duitsers? ??#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/6RNoeaz0vY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

Dortmund-trainer Edin Terzic geeft Füllkrug al het gehele seizoen het vertrouwen. De inmiddels 31-jarige aanvaller kwam tot dusver tot elf doelpunten en acht assists in de Bundesliga. In de Champions League scoorde hij pas een keer in elf optredens.

Füllkrug had woensdagavond ook tegen Atlético Madrid een basisplaats bij BVB. De ervaren spits kon echter weinig uitrichten en werd na een uur spelen in de Spaanse hoofdstad afgelost door Haller.

Het bleek een goede zet te zijn van Terzic, want Haller tekende in de slotfase op fraaie wijze voor de aansluitingstreffer. Hierdoor begint Dortmund volgende week met perspectief aan de return in de kwartfinale van de Champions League.

Welke spits is beter? Niclas Füllkrug Sébastien Haller Stem Welke spits is beter? Niclas Füllkrug 15% Sébastien Haller 85% Totaal aantal stemmen: 297 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties