‘Het lijkt me leuk om na mijn carrière in de opleiding van Ajax mee te lopen’

Woensdag, 15 november 2023 om 17:28 • Noel Korteweg

Daley Blind heeft zich deze week met een goed gevoel gemeld bij het Nederlands elftal in Zeist. De 33-jarige linkspoot staat met zijn club Girona bovenaan in LaLiga en het leven in Spanje bevalt hem uitstekend. In gesprek met Voetbal International blikt de mandekker terug op zijn eerste maanden bij zijn nieuwe werkgever.

“De stap naar Girona verrijkt mijn leven als voetballer en als mens”, steekt Blind van wal. “Je leert niet alleen een nieuwe manier van spelen, je leert ook nieuwe mensen kennen en een nieuwe taal. Net als ik genieten mijn vrouw en kinderen volop van ons leven in Spanje.” De ex-Ajacied noemt zijn club ‘sportief een goed project, met goede mensen erachter’.

“Er is een duidelijk plan, een leuke speelstijl en een goede selectie. Daarmee verrassen we. Het zou mooi zijn als we dat kunnen blijven doen.” Blind vertrok bijna een jaar geleden bij Ajax om bij Bayern München te tekenen, maar het avontuur in Duitsland werd niet wat hij ervan had verwacht. De linkspoot kwam slechts 157 minuten in actie verdeeld over vijf wedstrijden en vertrok in de zomer transfervrij naar Girona.

Over die stap heeft Blind goed nagedacht, zo erkent hij zelf. Zo vroeg hij Frenkie de Jong bijvoorbeeld wat hij van de club vond. “Hij gaf aan dat het een ploeg is die graag voetbalt, met veel technisch begaafde spelers en een leuke spelopvatting. Dat bevestigde het beeld wat de trainer mij al had geschetst. Dat was fijne feedback”, zegt de mandekker over de woorden van De Jong.

“Ik heb sowieso goed nagedacht over mijn volgende stap. Ik ben 33 jaar. Dan moet je keuzes goed afwegen zodat je bij een club terechtkomt die qua speelstijl goed bij je past”, vervolgt de 103-voudig international. “De gesprekken die we hebben gehad voelden meteen heel goed. Hun manier van denken over voetbal sprak me heel erg aan, wat betreft het team en mij persoonlijk. Dat was fijn. Uiteindelijk neem je de sprong in het diepe en ga je ervoor. Dat het dan zó uitpakt... Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit van tevoren had verwacht. Niemand had dit verwacht.”

Blind ligt tot medio 2025 vast bij Girona, maar weet al wat hij na zijn actieve spelerscarrière wil gaan doen. “Ik wil mijn trainersdiploma gaan halen. Het lijkt me leuk om na mijn carrière in de jeugdopleiding van Ajax mee te gaan lopen om te kijken hoe alles werkt. Dan zien we wel wat daaruit rolt. Ik houd van Ajax, het is voor altijd mijn club. Dat de band met de mensen die er bij mijn vertrek zaten wat minder was, heeft voor mij niks met de club te maken.”

Complimenten

Blind kreeg eerder op de woensdag nog complimenten van Maarten Wijffels. "Laten we gewoon zeggen zoals het is. Hij speelt bij de koploper in LaLiga en die spelen geweldig voetbal. En hij speelt gewoon een hoofdrol daar", was de Oranje-volger van het Algemeen Dagblad complimenteus over de ex-Ajacied. "Hij staat er altijd in centraal achterin. Ik zit die wedstrijden te kijken en ik zie hem soms naar voren gaan.”

“Die trainer (Míchel, red.) heeft hem laatst voorgespiegeld: 'Luister, ik heb een voetballend elftal en ik heb iemand nodig die van achteruit de passing verzorgt en die andere spelers meeneemt in het neerzetten.' Ja, en Blind doet dat echt prima. Er is op dit moment geen enkele reden om hem als dertiger te laten afvallen (in het Nederlands elftal, red.)."