‘Het ligt in de lijn der verwachting dat Steven Bergwijn vertrekt bij Ajax’

Het wordt dit jaar wederom een bijzonder drukke zomer in Amsterdam. De Ajax-selectie gaat flink op de schop. Veel van Sven Mislintats aanwinsten staan voor een bliksemvertrek en bovendien is een transfer van Steven Bergwijn aannemelijk. Ook de toekomst van sterkhouder Brian Brobbey is onzeker.

Mislintat haalde voor 110 miljoen euro aan spelers binnen, maar voor het gros van hen wacht een snelle exit uit de Johan Cruijff ArenA. Drie van zijn twaalf transfers pakten goed uit, volgens de technische leiding.

"Alleen voor Diant Ramaj, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk valt de tussenbalans de goede kant uit, bij de rest overheerst teleurstelling of in het beste geval op dit moment nog twijfel", schrijft Voetbal International.

Een grote schoonmaak van de Amsterdamse selectie is dan ook een kwestie van tijd. Maar bij Ajax moet er nu ook op de kleintjes gelet worden. Er moet eerst verkocht worden voordat er geïnvesteerd mag worden.

Kersvers algemeen directeur Alex Kroes, die bekendstaat om zijn 'gierigheid', moet samen met Marijn Beuker en Kelvin de Lang weer een selectie samenstellen die een mix tussen jong talent en ervaren kwaliteit herbergt. "Ajax heeft geld nodig en is niet in de positie om zomaar biedingen te weigeren."

Een vertrek van sleutelspelers is dan ook niet uitgesloten. "Normaliter zou Ajax alles in het werk stellen om uitblinkers zoals Ramaj te behouden, maar gezien de financiële situatie lijkt iedere speler verkoopbaar, mits daar het juiste bedrag tegenover staat."

Bij Ajax hoopt men tevens op een goed EK van de nodige selectiespelers. Van Borna Sosa en Josip Sutalo wordt in het bijzonder gehoopt op goede prestaties met Kroatië, zodat het duo voor een 'acceptabele prijs' gesleten kan worden.

Bovendien bestaat de kans dat de gehele voorhoede op de schop gaat. "Het ligt in de lijn der verwachting dat Bergwijn zijn gewenste transfer naar het buitenland gaat maken", weet VI. "En ook naar Brobbey wordt vanuit het buitenland veel geïnformeerd."

