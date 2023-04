‘Het is pas echt crisis bij Ajax als hij opduikt met een trendy sjaaltje om’

Sjoerd Mossou heeft een humoristische column geschreven over de ‘crisis’ bij Ajax. De journalist van het Algemeen Dagblad is het opgevallen dat een crisis in Amsterdam zich altijd volgens dezelfde vijf patronen voltrekt. “Dat heeft iets rustgevends”, schrijft Mossou met een cynische ondertoon in zijn column voor de ochtendkrant. Nu Ajax dreigt af te dalen naar de Conference League ziet Mossou dezelfde patronen opnieuw ontstaan.

Ajax ging zondag met 3-0 onderuit bij PSV, waardoor de derde plek in de Eredivisie momenteel een feit is. Het gat met koploper Feyenoord bedraagt maar liefst elf punten, terwijl nummer vier AZ met twee punten achterstand in de Amsterdamse nekken hijgt. Indien Ajax er zondag tegen PSV niet in slaagt om de beker te winnen en in de competitie alsnog vierde wordt, is Conference League-voetbal een feit. Mossou ziet dat de crisis in Amsterdam ‘terug van weggeweest’ is.

De journalist concludeert dat een crisis in Amsterdam aan vijf patronen te herkennen is. Het eerste patroon luidt ‘de wet van Keje Molenaar’. “Iedere rechtgeaarde Ajacied weet: het is pas echt crisis als Keje Molenaar opduikt met een trendy sjaaltje om zijn nek”. Volgens Mossou weet niemand echter exact wat de rol van Molenaar bij Ajax is. De journalist merkt ook op dat wanneer Ajax geen kampioen wordt, het altijd komt door ‘een gebrek aan echt Ajacieden’. Ook dat lijkt Mossou grappig te vinden. “Dat de laatste succesperiode van Ajax bovenal het werk was van een paar boertjes uit het oosten, doet daarbij amper ter zake: alleen 'echte Ajacieden' kunnen de boel nog redden. Sjaak Swart wil dat eventueel wel bevestigen.”

Het derde patroon is de ‘brandbrief’, die volgens Mossou altijd strategisch wordt gelekt naar De Telegraaf. “Daaruit komt vervolgens een 'commissie' voort die een 'kritisch rapport' schrijft, waarna een 'werkgroep' orde op zaken gaat stellen, meestal door weer een nieuwe commissie op te richten.” Het vierde patroon is ‘De geest van Cruijf’. Volgens Mossou moet technisch directeur Sven Mislintat snel zijn liefde voor Johan Cruijff wereldkundig maken. “Zo niet, dan wordt het een lastig verhaal voor Sven.” Tot slot wordt een echte crisis bij Ajax gedefinieerd door een van de verschillende kampen te kiezen, zo stelt Mossou, die daarbij een humoristisch tip meegeeft als uitbrander. “Vraag eerst advies aan Keje Molenaar. Die weet feilloos de weg.”