‘Het is heel goedkoop om Stentler een paar klappen te geven, omdat het scoort’

Süleyman Öztürk breekt een lans voor Leonne Stentler, die sinds november vorig jaar als analist is te zien bij de traditionele Eredivisie-samenvattingen op NPO 1. Stentler kreeg vervolgens bakken met kritiek op X, terwijl onder meer Johan Derksen en Jack van Gelder zich ook negatief over haar uitlieten.

Öztürk kan het negatieve sentiment rondom Stentler echter niet helemaal begrijpen. “Zondagavond heb ik om zeven uur altijd de behoefte om even de samenvatting van de Eredivisie bij Studio Sport te bekijken”, zegt hij in een video-item van Voetbal International.

“Ik vind het leuk om dan de visie van Leonne Stentler mee te nemen. Haar analyses vind ik ook top, dat meen ik oprecht. Ik weet dat heel veel mannen daarover vallen.”

“Je moet ervan houden. Natuurlijk is het lastig om binnen een halve minuut een wedstrijd te analyseren, maar had je in hetzelfde format een man deze analyses laten doen, dan was er minder gezeik geweest.”

“Als Youri Mulder daar had gestaan, dan was het prima”, stelt Öztürk. “Maar Youri Mulder kraamt net zoveel ‘onzin’ bij Ziggo Sport op een Champions League-wedstrijd uit als Leonne Stentler bij Studio Sport op zondag om zeven uur. Onzin zeg ik tussen haakjes. Het is net zo goed, gewoon een kwestie van smaak.”

De journalist erkent dat hij op het begin ook best wel moeite met Stentler als analist had. “Er staat een vrouw in beeld en ik ben een lagere stem gewend. Dan denk je: wat lul jij nou?, maar daar moet je aan wennen. Ik kijk ook heel vaak Duits voetbal op een Duitse zender. Daar zit vaak een vrouwelijke analist en die analyseert Bayer Leverkusen perfect.”

Stentler was al een vast gezicht bij het NOS-programma Eredivisie op vrijdag. Öztürk vindt dat de oud-voetbalster daar nog beter tot haar recht komt. “Daar heeft ze wat meer tijd voor haar analyses. Als ze dan de problemen van Ajax op het veld analyseert, dan vind ik dat prima. Het is heel makkelijk en goedkoop om Leonne Stentler even een paar klappen te geven, want dat scoort makkelijk.”

