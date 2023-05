Het geheim van de underdog die 452 dagen ongeslagen is en Ajax te kijk zette

Donderdag, 11 mei 2023 om 07:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:17

1. FC Union Berlin is bezig aan een sprookje dat zijn weerga niet kent. Na de historische promotie in 2019 eindigt de club in de jaren daarna elk seizoen iets hoger. Dit jaar lonkt voor het eerst de Champions League. De laatste keer dat de ploeg van trainer Urs Fischer een thuiswedstrijd verloor in de Bundesliga dateert van 13 februari vorig jaar. Om de magie van dichtbij te ervaren, dompelde Voetbalzone zich onder rond Stadion An der Alten Försterei. Een mini-documentaire over saamhorigheid, verbinding en een uitzonderlijke werkwijze.

Bekijk hieronder de mini-documentaire 'Succes is niet alles' over 1. FC Union Berlin: