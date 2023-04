‘Het betekent veel dat Van der Vaart hier afscheid nam en niet bij Ajax’

Hamburger SV maakt zich op voor een terugkeer in de Bundesliga. De gevallen topclub doet mee om het kampioenschap in de 2. Bundesliga en is daarmee een van de favorieten om promotie te bewerkstelligen. Na het seizoen 2017/18 degradeerde HSV voor het eerst sinds de oprichting van de nationale competitie in 1963. Nu de club het diepste dal achter zich lijkt te laten, stijgt het vertrouwen. Reden genoeg voor Voetbalzone om eens een kijkje te nemen bij de Traditionsverein.

HSV is het huidige seizoen steevast in de top drie te vinden. Dat doet het met aanvallend voetbal, merkt Nico-Jan Hoogma. De oud-verdediger was in 1998 de eerste Nederlander die neerstreek bij de club. “Ze durven van achteruit te voetballen. Ze hebben een keeper die zelfs hoog op het veld in de opbouw meedoet. In mijn beleving is het soms te risicovol, maar ze willen koste wat kost voetballen.” Ondanks het zelfvertrouwen op het veld rekent de voormalig speler zich nog niet rijk. “Het wordt weer heel close. De druk is hoog, maar dat kan ook verlammend werken. Ik vind wel dat ze een elftal hebben dat moet promoveren.”

De afwezigheid op het hoogste niveau, dat reeds vijf seizoenen voortduurt, valt de club zwaar. “Ze hadden veel eerder gehoopt om terug te keren”, zegt Hoogma, die de aanloop naar de crisis beschrijft. “Wat ik veel hoorde was dat het in de top altijd rommelde. Er waren ook veel lijntjes met BILD dat zaken publiceerde die niet naar buiten mochten komen.” Volgens HSV-fan Horst heerst er momenteel enige euforie. “Volgens mij is het uniek in Europa dat je op het tweede niveau wekelijks voor 60.000 man speelt. Maar, de fans wachten natuurlijk totdat HSV weer promoveert. Want als dat niet gebeurt, is het wel een keer klaar met die euforie.”

Nederlandse inbreng

Een dergelijke situatie was in de hoogtijdagen van Hoogma ondenkbaar. “Dat was de Bundesliga met topspelers. Wij speelden in 2000 in de Champions League tegen grote tegenstanders. Juventus met Zidane, Van der Sar, Davids en Inzaghi. Ook Panathinaikos, en Deportivo met Roy Makaay. Het jaar daarvoor werden we derde in de Bundeliga.” Hamburger SV was een sterke subtopper met uitschieters naar boven. Daarmee was het ook een interessante club voor Nederlanders. Spelers als Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en Ruud van Nistelrooij volgden in de voetsporen van Hoogma.

Nico-Jan Hoogma speelde tussen 1998 en 2004 voor HSV en heeft nog altijd warme gevoelens bij de club.

Van die spelers maakte er één duidelijk de meeste indruk. “Ganz klar Van der Vaart”, zegt Horst. De oud-middenvelder speelde van 2005 tot 2008 bij de Traditionsverein, en na avonturen bij Real Madrid en Tottenham nog eens van 2012 tot 2015. “Hij heeft hier zeer goede wedstrijden gespeeld. Het publiek adoreert hem. En waar ik nog het meest onder de indruk van ben, is dat hij hier zijn afscheidswedstrijd heeft gespeeld. Niet ergens in Nederland, in Amsterdam bijvoorbeeld.” De linkspoot sloot officieel zijn carrière af bij Esbjerg fB, na korte verblijven bij Real Betis en FC Midtjylland, maar koos op zijn 29e doelbewust voor HSV. Ondanks dat hij nog goed in de markt lag. “Dat betekent dat hij ook in zijn hart altijd bij deze club is gebleven.” En ook dit seizoen is er een Nederlandse middenvelder die indruk maakt bij de fans van HSV.

Ludovit Reis vertrok in 2019 bij FC Groningen naar het B-team van Barcelona. In juli 2021 werd hij transfervrij overgenomen door HSV. Daar speelt de 22-jarige middenvelder inmiddels in een controlerende rol. Dit seizoen stond hij iedere wedstrijd in het basiselftal. “Hij is een goede speler geworden”, zegt Horst. “Ik geloof ook niet dat hij blijft als we promoveren.” Volgens analist Van der Vaart kan Reis zelfs het Nederlands elftal halen. “Als hij zich verder ontwikkelt, kan hij voor een topclub spelen”, denkt Horst. “Ook voor het Nederlands elftal. Hij heeft hier een dragende rol. Als het bij hem loopt, loopt het bij het team. Maar hij moet op het hoogste niveau spelen, daar komt zijn loopvermogen nog beter tot zijn recht. Technisch vermogen heeft hij ook, maar voor mijn smaak houdt hij de bal nog iets te lang vast en mag hij meer de eindpass opzoeken.” Reis maakte tot dusver acht doelpunten en gaf vier assists voor HSV.

Bundesliga of niet, het Volksparkstadion is elke twee weken gevuld met 60.000 toeschouwers. "Dat is uniek in Europa."

De volgende stap

Een eventueel vertrek van de middenvelder daargelaten. Mocht HSV promoveren, dan moet er iets gebeuren als de club op het hoogste niveau wil blijven acteren, denkt de supporter. “Eerst promoveren, maar dan moeten ze het team versterken. Vooral de verdediging, die is nog te onzeker”, legt hij uit. “De aanval is goed. In de eerste liga krijgt iemand als Reis ook meer vrijheid, omdat daar technisch betere spelers rondlopen.” Die ontwikkeling kan echter ook een valkuil vormen voor een promoverend HSV. “Ze spelen nu aanvallend voetbal. Dat werkt niet in de eerste Bundesliga, omdat de spelers daar technischer en sneller zijn.”

Hoogma verwacht dat het wel goed komt met de club. “Op bestuurlijk niveau is er weer stabiliteit, continuïteit en rust nodig. Dat moet je langzaam uitbouwen naar kwaliteit in de selectie. Het is wel zo, dat als je promoveert, je ook interessanter wordt voor spelers. HSV zal ook altijd die aantrekkingskracht houden.” En ook fans als Horst zullen niet zomaar thuisblijven, weet Hoogma. “Men steunt de club volledig. Of dat ook een zesde jaar gaat gebeuren? Dat zeiden we vorig jaar ook, en je ziet het. De mensen blijven hun club trouw ondersteunen, maar ik hoop niet dat er een zesde jaar komt.”

