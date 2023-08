Hersteltijd polsblessure Justin Bijlow anders dan aanvankelijk gedacht

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 15:28 • Bart DHanis • Laatste update: 15:33

Justin Bijlow ligt minder lang uit de roulatie dan voorheen werd gedacht, zo heeft Feyenoord-trainer Arne Slot laten weten op de persconferentie voorafgaand aan het Eredivisie-duel met Almere City. De doelman van de Rotterdammers heeft een polsblessure en is komende tijd niet inzetbaar voor zijn ploeg. Slot gaat op het persmoment ook in op de transferplannen van zijn club.

“Het was mijn veronderstelling dat Bijlow er langer uit zou liggen dan op dit moment de verwachting is”, zegt de oefenmeester vrijdagmiddag in de perszaal van Feyenoord. “Maar dan moet het hele hersteltraject wel goed verlopen. Je kan ook te vroeg beginnen en dan teruggeworpen worden. Het is onverstandig om zo vroeg in een herstelperiode een exact aantal weken aan te geven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat de blessure minder lang lijkt te gaan duren dan aanvankelijk gedacht, is Feyenoord nog steeds in de markt voor een doelman. Volgens Slot gaat het om een keeper die nu tweede keeper wordt en wanneer Bijlow terugkeert, opschuift naar de derde plaats in de pikorde. “Maar het is heel lastig om zo iemand te vinden, want veel keepers gaan niet akkoord met een reserverol.”

Luka Ivanusec en Ondrej Lingr

Feyenoord kan komend weekend nog niet beschikken over aankopen Ondrej Lingr en Luka Ivanusec. Ivanusec had voor vrijdag 12:00 uur ingeschreven moeten staan, maar is nog niet gepresenteerd door de Stadionclub. Lingr had wel mee kunnen spelen, maar hij is nog niet fit genoeg om in actie te komen. Feyenoord trapt zondag om 14:30 uur in De Kuip af tegen Almere.