Heroïsche avond eindigt rampzalig voor Fortuna Düsseldorf na eerdere 0-3 zege

VfL Bochum heeft zich maandagavond verzekerd van nog een jaar Bundesliga-voetbal. Na de eerdere 0-3 overwinning van Fortuna Düsseldorf in het heenduel van de play-offs om promotie/degradatie was de ploeg van trainer Heiko Butscher in de return met 0-3 te sterk. De verlenging bracht geen uitkomst, waardoor er strafschoppen genomen moesten worden. Bochum nam die beter: 5-6. Takashi Uchino schoot de laatste strafschop hoog over.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 0-3 (5-6 na strafschoppen)

In de achttiende speelminuut ging het al mis voor Fortuna, waar Jordy de Wijs en Vincent Vermeij een basisplek kregen. Een vrije trap vanaf de linkerkant belandde op het hoofd bij Philipp Hofmann, die van dichtbij inknikte: 0-1. De tweede treffer volgde na ruim een uur spelen, toen Hofmann scoorde op aangeven van Kevin Stöger. Enkele minuten later maakte laatstgenoemde zelf de 0-3. Arbiter Deniz Aytekin kende een strafschop toe na een handsbal en Stöger benutte de buitenkans. In de verlenging viel de beslissing niet, waardoor strafschoppen uitkomst moesten brengen. Uchino miste de beslissende strafschop.

