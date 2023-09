Hermoso klaagt Rubiales aan voor veelbesproken kus na de WK-finale

Woensdag, 6 september 2023 om 20:27 • Laatste update: 20:37

Jennifer Hermoso gaat Luis Rubiales aanklagen voor de kus die hij haar gaf na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0). De speelster van het Spaanse nationale elftal heeft een klacht tegen de voorzitter ingediend, waardoor justitie nu een onderzoek kan starten. AS meldt dat het Spaanse gerechtshof de zaak snel gaat oppakken en bekijkt of de veelbesproken actie van Rubiales moet worden gezien als seksuele geweldpleging.

De kus die Rubiales - de voorzitter van de Spaanse voetbalbond - op 20 augustus gaf aan Hermoso houdt de gemoederen al lang bezig. Op televisiebeelden was te zien dat toen de speelster langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Hermoso liet na het incident weten het 'niet leuk' te vinden dat Rubiales haar op de mond kuste. Volgens Rubiales was er echter sprake van instemming, waardoor hij weigerde zelf op te stappen. Wel bood hij zijn excuses aan. De voorzitter is inmiddels voor negentig dagen geschorst door de FIFA.

Opvallend genoeg kwamen er enkele dagen na het veelbesproken incident beelden naar buiten vanuit de spelersbus, direct na de wedstrijd. Hermoso laat daarbij de beelden van de kus zien aan haar medespelers en moet daarbij lachen. Een van haar teamgenoten vergelijkt Hermoso en Rubiales met Iker Casillas en zijn toenmalige vrouw Sara Carbonera na de WK-finale van 2010. Casillas werd destijds geïnterviewd door zijn eigen vrouw – werkzaam als journaliste – en gaf haar daarna een kus.

Ook is op de beelden te zien dat de speelsters van de Spaanse selectie 'beso, beso, beso' roepen: het Spaanse woord voor 'kus'. Enkele momenten later stapt Rubiales zelf ook de bus in, onder luid gejuich. "Stop ermee, jullie laten me nog blozen", reageert hij. Hoewel op de beelden dus lijkt alsof Hermoso geen problemen had met de kus, gaf ze later aan dat het zonder toestemming gebeurde en ze er niet blij mee was. "Ik voel me kwetsbaar en het slachtoffer van een agressie, een impulsieve daad, ongepast en zonder enige instemming van mijn kant. Simpel gezegd, ik werd niet gerespecteerd", zei ze daar later over.