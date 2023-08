‘Here we go’: Barça bereikt akkoord en heeft gewenste speler na 8 maanden binnen

Maandag, 28 augustus 2023 om 17:39 • Noel Korteweg

De huurdeal van João Cancelo naar FC Barcelona is in kannen en kruiken, zo meldt Fabrizio Romano met zijn kenmerkende ‘here we go’. De 29-jarige rechtsback vertrekt maandagavond naar Spanje om zijn transfer af te ronden. De Catalanen huren Cancelo voor één seizoen van Manchester City en hebben een optie tot koop bedongen. Hoe hoog die optie tot koop is, is niet bekend.

Xavi wil zich al langer versterken met de multifunctionele vleugelverdediger. Barcelona was in januari namelijk al bezig met de komst van Cancelo, maar kon toen niet aan de financiële voorwaarden voldoen. De Portugees vertrok vervolgens op huurbasis naar Bayern München, waar hij 21 wedstrijden zou spelen. De clubleiding besloot de koopoptie van zeventig miljoen euro echter niet te lichten, waardoor de rechtspoot deze zomer terugkeerde bij City.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met het vertrek van Ousmane Dembélé naar Paris Saint-Germain, dat vijftig miljoen euro betaalde aan Barcelona, kregen de Catalanen deze zomer weer wat meer financiële mogelijkheden. The Athletic noemde de transfer van de tweebenige Fransman vorige week zelfs ‘cruciaal’: zonder het vertrek van Dembélé kon Barcelona niet aan de salariseisen van Cancelo voldoen zonder over het salarisplafond van LaLiga te gaan. City sorteerde de eerste duels van het seizoen al voor op het vertrek van de Portugees, aangezien hij telkens buiten de wedstrijdselectie viel.

Met de komst van Cancelo krijgt Xavi een extra optie op de rechtsbackpositie, hoewel eerstgenoemde ook op de linkerflank uit de voeten kan. De Spanjaarden namen vorige week (tijdelijk) afscheid van Sergiño Dest, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor PSV. De Eindhovenaren hebben daarnaast een optie tot koop bedongen. Xavi kiest doorgaans voor Jules Koundé als rechtsback, maar heeft ook Sergi Roberto nog achter de hand. Op de linkerflank kan de oud-middenvelder kiezen tussen Marcos Alonso en Alejandro Baldé. Alonso kan deze week nog de overstap maken naar Manchester United. De club van Erik ten Hag heeft hem op een lijstje staan, net als Marc Cucurella en Sergio Reguilón.