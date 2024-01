Henderson komt definitief naar Ajax; Fabrizio Romano meldt ‘exclusief detail’

Jordan Henderson gaat Al-Ettifaq definitief verruilen voor Ajax, zo meldt Fabrizio Romano met zijn kenmerkende here we go. Alle seinen voor een overstap naar Amsterdam staan op groen voor de 33-jarige Engelsman, die pas sinds de zomer in Saudi-Arabië speelde. Henderson reist donderdag af naar de hoofdstad om de transfer af te ronden. De middenvelder tekent een contract voor 2,5 jaar: tot medio 2026, dus.

Ajax en Al-Ettifaq steggelden lang over de afkoopsom van de voormalig aanvoerder van Liverpool. Henderson bereikte woensdag een akkoord met de Saudische club om zijn contract te verscheuren en bereikte op dezelfde dag een principeakkoord met Ajax. In Amsterdam moet alleen nog het papierwerk worden afgerond.

Henderson wil zichzelf in de tweede seizoenshelft in Europa laten zien om zo een grotere kans te maken op een plekje in de EK-selectie van Engeland. De 81-voudig international lag nog tot medio 2026 vast in Dammam.

Romano bracht iets langer dan een week geleden plots naar buiten dat Ajax verregaande interesse had in Henderson, die ongelukkig was in Saudi-Arabië en Al-Ettifaq het liefst zo snel mogelijk wilde verlaten. In de dagen daarna was te lezen dat de Amsterdammers concurrentie ervaarden van naar verluidt Juventus, een club uit de Bundesliga en twee ploegen uit de Premier League.

Juventus – dat in financieel noodweer verkeert – wilde Henderson huren, maar kon niet voldoen aan zijn salariseisen. Volgens Voetbal International was de interesse van de Italianen bovendien niet concreet.

Vervolgens brachten diverse media naar buiten dat Al-Ettifaq, dat in de zomer nog veertien miljoen euro overmaakte naar Liverpool, geenszins van plan was om afscheid te nemen van Henderson. Uiteindelijk trekt Kelvin de Lang, die in januari de transferzaken regelt bij Ajax, dus toch aan het langste eind met de Amsterdammers.

De gedroomde kandidaat in de zoektocht naar ervaring op het middenveld is daardoor zo goed als binnen. De medische keuring volgt in de komende dagen waarna Henderson zijn handtekening zal zetten. Mogelijk zit de ervaren Engelsman zondagmiddag tegen RKC Waalwijk al bij de selectie.

