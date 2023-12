Hercules-trainer Van der Kooij haalt uit naar Ajax: ‘Triest van zo’n grote club’

René van der Kooij, trainer van USV Hercules, is niet te spreken over Ajax. De derdedivisionist wist de Nederlandse recordkampioen donderdagavond op sensationele wijze te verslaan (3-2), waardoor heel voetbalminnend Nederland lovend is over de amateurclub. Amsterdamse felicitaties bleven echter uit, tot groot ongenoegen van Van der Kooij.

Een dag na de historische zege van Hercules gaat Van der Kooij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De avond was perfect, op één ding na. “Weet je hoeveel mensen van Ajax mij na de wedstrijd gefeliciteerd hebben? Precies nul!”

“Dat de spelers daar geen zin in hadden, snap ik”, gaat Van der Kooij verder. “Maar dat niet één trainer, staf- of bestuurslid naar mij toe is gekomen, vind ik triest voor zo’n grote club waar ze ooit met een 1 op de stropdas rondliepen.” Van der Kooij maakte voor aanvang van het bekerduel bekend dat hij ook volgend seizoen technisch manager en hoofdtrainer zal zijn bij Hercules.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ondanks het uitblijven van felicitaties vanuit Ajax, kijkt Van der Kooij terug op een geweldige avond. “Ik heb ongelofelijk genoten. Van de sfeer in het stadion en van de manier waarop mijn spelers ons tactisch plan tot in de puntjes uitvoerden. Door ze in de beginfase onder druk te zetten, wilden wij hen het gevoel geven dat er niets te halen viel. Na twee minuten was al zichtbaar dat we mee konden komen met dit Ajax, al vond ik ons na de 1-0 iets te apathisch.”

Volgende maand wacht de achtste finale, waarin SC Cambuur de volgende tegenstander is. “Ik had liever nog een keer een topploeg uit de Eredivisie gehad. Aan de andere kant, ook van Cambuur heb ik nog nooit verloren. Misschien komen we nog verder dan de achtste finales”, aldus Van der Kooij.

Brian Brobbey

In het interview met de ochtendkrant spreekt Van der Kooij zich niet uit over het gedrag van Ajax-spits Brian Brobbey, die het na afloop van de bekerblamage in Stadion Galgenwaard aan de stok kreeg met een aantal spelers van Hercules.

Waarom Brobbey boos werd is vooralsnog onduidelijk. Wel stormde het na afloop van Hercules - Ajax aan reacties over het gedrag van de aanvalsleider. Brobbey was donderdag nog wel trefzeker namens de Amsterdamse bezoekers, maar kon met zijn doelpunt een 3-2 nederlaag niet voorkomen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties