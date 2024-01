Herboren Isco kan Real Betis al na een half seizoen verlaten

Isco blijft mogelijk slechts een half seizoen verbonden aan Real Betis, zo schrijft L'Équipe donderdagmiddag. Volgens de fameuze Franse sportkrant is de Spaanse spelmaker benaderd door een afvaardiging van de Saudi Pro League.

Welke club Isco wil contracteren, is vooralsnog onbekend. Wel schrijft L'Équipe dat Real Betis op de hoogte is van de interesse uit Saudi-Arabië. Bovendien hebben de eerste gesprekken over een mogelijke transfer zelfs al plaatsgevonden.

Isco was een tijd uit beeld, nadat hij eind december 2022 transfervrij vertrok bij Sevilla. Een nieuwe club kwam er maar niet voor de 38-voudig international van Spanje. Vorig jaar winter leek het er sterk op dat hij transfervrij zou tekenen bij FC Union Berlin, maar die transfer ging op het laatste moment niet door.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Isco bleef tot vorig jaar zomer transfervrij. De inmiddels ex-trainer van Ajax, Maurice Steijn, schoof de naam van Isco naar voren bij de ook al vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Duitser had echter geen interesse in de suggesties van Steijn.

Isco tekende uiteindelijk een vierjarig contract bij Real Betis en dat bleek een gouden greep van de de club uit Sevilla. Isco startte in alle twintig LaLiga-wedstrijden waarvoor hij beschikbaar was. Afgelopen weekend maakte Isco nog twee doelpunten in het met 2-4 verloren duel met FC Barcelona.

Vorig jaar winter kreeg Isco ook al de mogelijkheid om in Saudi-Arabië te tekenen. De vijfvoudig Champions League-winnaar genoot concrete interesse van Al-Khaleej, maar besloot uiteindelijk niet in te gaan op het aanbod.

Hoe Isco nu aankijkt tegenover een mogelijk avontuur in het Midden-Oosten, is vooralsnog onbekend.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties