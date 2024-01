Heracles verzuimt ondanks primeur Jizz Hornkamp winst te pakken tegen Volendam

De Eredivisie-wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Volendam heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het andere oranje kwam al vroeg op voorsprong via een knappe kopbal van Lequincio Zeefuik. Heracles kwam na rust terug via Jizz Hornkamp, die zijn eerste goal voor de club maakte: 1-1. Volendam schiet weinig op met het punt en blijft onderaan staan. Heracles klimt naar de veertiende plek.

De eerste kans in de wedstrijd was voor Heracles, dat onder de nieuwe trainer Erwin van de Looi opnieuw met vijf verdedigers aantrad. Een lage voorzet van Ruben Roosken belandde bij de tweede paal voor de voeten van Jordi Bruijn, die recht op doelman Mio Backhaus schoot.

Aan de overzijde wist Volendam in de negende minuut uit zijn eerste mogelijkheid direct te scoren. Een hoekschop van. Bilal Ould-Chikh belandde bij de eerste paal op het hoofd van Zeefuik, die de bal prachtig in de kruising kopte: 0-1.

Zeefuik kopt Volendam op voorsprong, Brouwer niet blij met zijn verdedigers??#hervol pic.twitter.com/xaduMQNz2K — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2024

Heracles had verreweg het meeste balbezit en kreeg zeven minuten voor rust een gigantische kans op de gelijkmaker. Mohamed Sankoh bracht de bal vanaf de achterlijn tot bij Jannes Wieckhoff, die vogelvrij stond in het strafschopgebied. Het schot van Wieckhoff werd echter geblokt door George Cox.

Van de Looi greep in de rust in bij Heracles met een dubbele wissel, waarbij met Mario Engels en Hornkamp twee aanvallers werden ingebracht. Die laatste invaller maakte in de 64ste gelijk namens Heracles.

Hornkamp reageerde alert op een lage voorzet van Roosken, die de spits kon binnenglijden: 1-1. Het was de eerste goal van Hornkamp in het shirt van Heracles. De aanvaller was vrijwel de volledige eerste seizoenshelft uitgeschakeld door een blessure, die hij opliep in de openingswedstrijd tegen Ajax (4-1 verlies).

Heracles was daarna sterker en joeg op een tweede doelpunt. Tussen minuut 68 en 70 kwam de thuisploeg liefst driemaal dichtbij, maar het zat Heracles niet mee in de afronding. Brian De Keersmaecker zag een diagonaal schot rakelings over de kruising vliegen, terwijl Engels een-op-een op Backhaus stuitte. In de rebound probeerde De Keersmaecker het van grote afstand, maar opnieuw kon Backhaus redden.

In de slotfase had de wedstrijd beide kanten op kunnen vallen. Volendam werd in de 82ste minuut gevaarlijk via Zach Booth, die na een doorbraak net te hoog mikte. Vier minuten later kopte Engels aan de overzijde van het veld rakelings over.

