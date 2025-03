Heracles Almelo vecht zich terug van achterstand en doet met zege uitstekende zaken op de ranglijst

Heracles Almelo heeft zondag na een overtuigende tweede helft afgerekend met PEC Zwolle. De ploeg van trainer Erwin van de Looi vocht zich terug van een 1-2 achterstand en won uiteindelijk met 4-2. Juho Talvitie en Jizz Hornkamp schoten na rust raak en bezorgen de Almeloërs de elfde plaats in de Eredivisie. PEC staat veertiende, al ligt het bijzonder dicht bij elkaar in de middenmoot van de Eredivisie. Het gat tussen de twee ploegen bedraagt slechts twee punten.

De wedstrijd leek nog slechter te kunnen beginnen voor PEC Zwolle, toen Damian van der Haar een directe rode kaart én een penalty tegen kreeg na een overtreding op Juho Talvitie. De strafschop bleef staan, maar gelukkig voor PEC de rode kaart niet. Na een minutenlange VAR-check besloot arbiter Martijn Vos dat een gele kaart voldoende was. De strafschop werd feilloos binnengeschoten door aanvoerder Brian De Keersmaecker: 1-0.

PEC liet zich allerminst gek maken door de vroege achterstand en wist razendsnel langszij te komen. Direct uit de aftrap vloog een lange bal recht over onder meer De Keersmaecker en Damon Mirani heen. Dylan Vente kreeg daardoor plots een reuzenkans, die hij benutte door door Fabian De Keijzer te verschalken in de verre hoek: 1-1.

Een kleine tegenvaller volgde voor PEC, toen Jamiro Monteiro een gele kaart kreeg en daardoor volgende week de thuiswedstrijd tegen Ajax moet missen. PEC kwam na ongeveer een half uur spelen op voorsprong. Davy van den Berg slingerde een vrije trap met veel gevoel de zestien in, en Anselmo García MacNulty rondde met zijn uitgestoken linkerbeen af: 1-2.

Toch zou PEC met een zuur gevoel de rust ingaan. De Zwollenaren hadden het met regelmaat lastig met de flankspelers van Heracles, dat uit een van die momenten keihard toesloeg. Na een scrimmage voor het doel viel de bal perfect voor de voeten van Thomas Bruns, die niet nadacht en ongenadig uithaalde: 2-2.

Na rust nam Heracles het heft in handen en speelde het een dominante wedstrijd. De derde Almelose treffer leek onvermijdelijk en dat bleek ook zo. Na een klein uur schoot Talvitie bij de tweede paal raak na een heerlijke voorzet van Suf Podgoreanu: 3-2.

Vijf minuten later gooide Heracles het duel in het slot. Bruns gaf op links mee aan Mario Engels, die pas enkele minuten in het veld stond toen hij een geweldige voorzet afleverde bij Hornkamp, die PEC-goalie Jasper Schendelaar kansloos liet met een rake kopbal: 4-2.