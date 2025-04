Heracles Almelo kondigt eerste zomeraanwinst aan

Heracles Almelo heeft de eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen. Tristan van Gilst maakt komende zomer transfervrij de overstap van De Graafschap naar Heracles.

Van Gilst begon zijn voetbalcarrière bij AFC in Amsterdam. In het seizoen 2021-2022 maakte de aanvaller de overstap naar de jeugdopleiding van PEC Zwolle, waar hij ook zijn debuut maakte in het betaalde voetbal.

In de zomer van 2023 maakte de geboren Amsterdammer de overstap naar De Graafschap, waar hij tot nu toe goed was voor vijftien doelpunten en vijf assists. Van Gilst is met de Superboeren nog volop in de strijd om een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Technisch Directeur Nico-Jan Hoogma is heel erg blij met het aantrekken van Van Gilst: “Tristan is een talentvolle aanvallende middenvelder. Hij is technisch vaardig en heeft scorend vermogen. Hij kan ook als buitenspeler uit de voeten. We volgen Tristan al een langere periode en we zijn blij dat hij vanaf komend seizoen in Almelo speelt.”

De 22-jarige aanvallende middenvelder was afgelopen winter dichtbij een overstap naar Go Ahead Eagles. De Graafschap hield Van Gilst uiteindelijk aan zijn contract waardoor een hij een half jaar langer moest wachten op zijn gedroomde stap naar de Eredivisie.

“De afgelopen twee seizoenen heb ik mij goed kunnen ontwikkelen in de Keuken Kampioen Divisie. Die lijn hoop ik nu door te zetten op Eredivisieniveau. De faciliteiten die de club te bieden heeft, en ook de plannen die de club met mij heeft, spreken mij aan. Daarnaast heb ik dit seizoen een aantal thuiswedstrijden bezocht waarin de sfeer in het stadion echt geweldig was”, laat Van Gilst weten.

“Dat hoop ik de komende seizoenen op het veld ook te ervaren. Al deze facetten bij elkaar, geven mij een goede indruk van de club. Ik kijk ernaar uit om vanaf volgend seizoen onderdeel uit te maken van Heracles Almelo, maar eerst wil ik het seizoen bij De Graafschap goed afsluiten”, sluit hij af.