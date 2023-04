‘Heracles Almelo hoopt met toptalent van PSV de Eredivisie in te gaan’

Heracles Almelo heeft nog altijd de hoop dat PSV bereid is om Jason van Duiven te verhuren, zo zegt Heracles-watcher Ralph Blijlevens in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. De journalist stelt dat Van Duiven, die dit seizoen op schot is bij Jong PSV, vlieguren zou kunnen maken bij Heracles. De Almeloërs staan op het randje van promotie en spelen vrijdagavond toevalligerwijs tegen het beloftenelftal van de achttienjarige spits.

Heracles speelt vrijdagavond in eigen huis tegen Jong PSV, waardoor de naam van Van Duiven valt in de Twentse podcast. “Ik kan me trouwens nog herinneren dat die eerste wedstrijd in Eindhoven tegen Jong PSV heel moeizaam verliep”, aldus journalist Gerben Kuitert. “Met Van Duiven in de spits. Die speelt nog, toch?” Vervolgens haakt Blijlevens in. “Die speelt nog ja! Hij heeft een tijdje terug nog een hattrick gemaakt.” Van Duiven is geboren in Almelo en speelde tussen 2015 en 2018 in de gezamenlijke jeugdopleiding van Heracles en FC Twente.

Heracles hoopt dat Van Duiven voor een seizoen terugkeert naar zijn roots, zo onthult Blijlevens. “Die jongen is zich daar bij dat Jong PSV wel goed aan het ontwikkelen dit seizoen. In Almelo hebben ze nog de hoop dat hij een keer wordt uitgeleend, maar hij heeft zelf ook al eens geroepen dat hij gaat voor PSV 1. Maar hij zal toch aan vlieguren moeten komen en dat kan hij mooi op vertrouwde grond doen.” Bij PSV ligt Van Duiven vast tot medio 2025. Of een verhuur komende zomer tot de opties behoort zal moeten blijken.

Van Duiven staat bij PSV te boek als een van de grootste aanvallende talenten van de jeugdopleiding. Dit seizoen maakt de rechtspoot voor het eerst deel uit van Jong PSV. Voor het beloftenelftal van de Eindhovenaren kwam Van Duiven tot dusver dertig keer in actie, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en twee assists. De vraag is nu of Van Duiven op korte termijn in aanmerking komt voor speeltijd in de hoofdmacht van PSV. De positie van Luuk de Jong, die nog tot medio 2025 vastligt, lijkt momenteel onaantastbaar. Bij Heracles zou Van Duiven mogelijk een jaar ervaring op kunnen doen op het hoogste niveau.