Heracles Almelo doet zaken met Feyenoord en strikt voormalig jeugdinternational

Mimeirhel Benita blijft ook na dit seizoen bij Heracles Almelo spelen, zo meldt de Almelose club op zijn eigen kanalen. De 21-jarige rechtsback werd afgelopen seizoen gehuurd van Feyenoord en wordt nu definitief overgenomen. Benita tekent een contract van drie jaar in Overijssel.

Benita kwam het afgelopen seizoen 32 keer in actie voor de Heraclieden. Gemiddeld maakte hij iets minder dan zeventig minuten per wedstrijd voor de Almeloërs.

“Ik ben blij dat ik hier een driejarig contract mag tekenen”, aldus Benita. “Naast het feit dat ik mij hier nog verder kan ontwikkelen, heb ik het goed naar mijn zin bij Heracles Almelo. De jongens, de staf, de supporters, alles voelt goed. Dit heeft mij doen besluiten om langer te willen blijven”, concludeert de voormalig Nederlands jeugdinternational.

Benita voetbalde sinds 2016 in de jeugd van Feyenoord. Hier doorliep hij alle jeugdelftallen tot hij in de zomer van 2022 aansloot bij het eerste van de club uit Rotterdam-Zuid. Een jaar daarna werd hij verhuurd aan stadsgenoot Excelsior, waar hij in totaal 27 keer in actie kwam.

Voor Heracles is Benita de derde aankoop van het seizoen. Linksbuiten Tristan van Gilst kwam eerder al transfervrij over van De Graafschap en de negentienjarige keeper Leco Zeevalkink sluit ook transfervrij aan van NEO Borne.

Ook zijn er al een aantal spelers vertrokken. Nikolai Laursen stopt op zijn 27ste als profvoetballer na aanhoudende blessures en huurlingen Mats Rots (FC Twente), Suf Podgoreanu (Maccabi Haifa) en Juho Talvitie (Lommel SK) keren terug naar hun eigen clubs. Laatstgenoemde blijft echter wel in de Eredivisie. De Fin wordt aankomend seizoen gehuurd door NAC Breda.

Heracles gaat volgend seizoen ook verder met een nieuwe trainer. Erwin van de Looi wordt vervangen door Bas Sibum. De 42-jarige oefenmeester uit Nieuw-Amsterdam komt over van Roda JC.