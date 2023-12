Henry en Carragher gaan stuk om oude beelden van Richards: ‘Nog nooit gezien!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een hilarisch moment tijdens een Champions League-uitzending van CBS Sports.

De uitzendingen rondom Champions League-wedstrijden op CBS Sports zijn al langere tijd een grote hit op internet. Oud-voetballers Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards analyseren de duels in het miljardenbal onder leiding van presentatrice Kate Abdo op luchtige en humoristische wijze.

De invulling van het programma levert regelmatig virale video’s op onder meer TikTok, Instagram en X op. Woensdagavond was het wederom raak. Carragher was kritisch op Manchester City-debutant Micah Hamilton, die wel heel opzichtig naar het gras ging om een penalty te versieren.

They cooked Micah Richards goodpic.twitter.com/nZrz7ECRzs — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 14, 2023

“Er was iets wat mij vanavond niet beviel”, steekt de oud-verdediger van wal, terwijl hij beelden van het desbetreffende moment laat zien. “Dit is echt een verschrikkelijke schwalbe. Hamilton moet dat uit zijn spel halen. Het is valsspelen. Hij kijkt op naar jou”, zegt Carragher terwijl hij naar Richards kijkt.

“Van wie denk je dat hij het heeft? Van wie heeft hij het geleerd, denk je?”, lacht de Engelsman. In de studio worden vervolgens beelden van een schwalbe van Richards getoond. De oud-rechtsback ging gedurende zijn tijd bij Aston Villa eveneens zéér opzichtig naar het gras en het moment leidt tot hilariteit in de studio en op sociale media. "Kijk waar z'n voeten hangen! Dit heb ik echt nog nooit gezien!", lacht Carragher.

Micah Richards probeert een strafschop te versieren. Zou de scheidsrechter erin zijn getrapt?

