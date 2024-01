Henk Veerman scoort opnieuw; ADO komt dichter bij plek twee

ADO Den Haag heeft vrijdagavond een comfortabele overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Trainer Darije Kalezic veel te sterk voor FC Emmen: 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Henk Veerman, Lasse Vigen en Jort van der Sande. Dankzij de driepunter behoudt ADO de derde plek, terwijl FC Emmen genoegen moet nemen met de tiende positie.

Kalezic voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel met VVV-Venlo (2-1). In de defensie werd Daniel Granli vervangen door Justin Che, terwijl Silvinho Esajas plaatsmaakte voor Lasse Vigen op het middenveld.

Aan de overzijde stonden eveneens enkele nieuwe namen op het wedstrijdformulier ten opzichte van de nederlaag tegen NAC Breda (2-3). Dennis Vos moest zijn plaats afstaan aan Robin Schouten en op het middenveld keerde Maikel Kieftenbeld terug. Desley Ubbink kreeg op de rechtsbuitenpositie de voorkeur boven Joey Konings.

ADO Den Haag kwam al in de twaalfde speelminuut op voorsprong. Na een fraaie combinatie tussen Daryl van Mieghem en Jort van der Sande belandde de bal bij Veerman, die wegdraaide en op koelbloedige wijze afrondde: 1-0.

Enkele minuten later was Veerman bijna opnieuw trefzeker. Uit een voorzet van Che drukte de spits af, maar het schot werd dusdanig van richting veranderd dat de bal niet tussen de palen belandde.

De tweede treffer viel uiteindelijk na ruim een half uur spelen. Che legde de bal terug op de rand van het zestienmetergebied, waarna Vigen uithaalde een ogenschijnlijk houdbare schuiver op doel produceerde. Toch was doelman Jan Hoekstra verrast door de inzet: 2-0.

Ook in het tweede bedrijf hield ADO overwicht en duurde het uiteindelijk tot diep in de blessuretijd voordat de definitieve beslissing viel. Van der Sande nam de bal fraai mee vanaf de middellijn en liep door tot aan het strafschopgebied, waarna hij op listige wijze afrondde: 3-0.

