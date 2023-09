Henk Spaan wijst één verantwoordelijke aan voor ‘teloorgang’ van Van Dijk

Woensdag, 13 september 2023 om 14:23 • Wessel Antes • Laatste update: 14:28

Dat Virgil van Dijk niet meer de oude is, ligt volgens Henk Spaan volledig aan Everton-doelman Jordan Pickford. De journalist van Het Parool wijst de Engelse sluitpost aan als verantwoordelijke voor de teloorgang van Van Dijks loopbaan, daar hij drie jaar geleden ‘een aanslag pleegde’ op de knie van de verdediger van Liverpool. Hoewel Pickford destijds direct aangaf ‘kapot te zijn’ van de ernstige knieblessure van Van Dijk, acht Spaan het nodig om drie jaar na dato zijn volledige column aan de keeper te wijten.

In een korte column schrijft Spaan dat hij ook tijdens de zege van Nederland op bezoek bij Ierland (1-2 winst) nog altijd zag dat Van Dijk last heeft van de gevolgen van zijn blessure. “Het is drie jaar geleden dat Jordan Pickford een aanslag pleegde op de knie van Virgil van Dijk. Er was een moment aan de zijlijn tegen Ierland dat Van Dijk eruit werd gelopen door een tegenstander die hij ooit lachend, zonder een zweetdruppel te verspillen, de bal zou hebben ontfutseld.”

Spaan benoemt een aantal uitspraken van Engelse analisten, die destijds onverbiddelijk waren voor Pickford, om vervolgens zijn conclusie te trekken over Van Dijk. “Ik heb op X (voorheen Twitter, red.) het spel van Van Dijk niet met mededogen becommentarieerd. Ik blijf erbij dat hij niet meer de aangewezen aanvoerder van het Nederlands elftal is. Maar dat Pickford, die voor zijn aanslag niet eens een kaart kreeg, verantwoordelijk is voor de teloorgang van Virgils loopbaan, staat vast.” Van Dijk moest zich tijdens de bewuste wedstrijd laten vervangen, waarna de stadsderby in 2-2 eindigde. Een lange revalidatieperiode is wat voor de Bredanaar volgde.

Waar Spaan opnieuw uithaalt naar Pickford, heeft de Engelse doelman in de afgelopen jaren al meermaals het boetekleed aangetrokken voor zijn actie. Carlo Ancelotti, destijds manager van Everton, onthulde direct na afloop al dat de international gebroken was. “Voor alle duidelijkheid: de blessure van Virgil van Dijk spijt ons enorm. Iedereen hoopt dat hij snel en goed kan herstellen. Omdat de Premier League zo snel is, kom je makkelijk te laat. Dat gebeurde nu bij Jordan. Het was zijn bedoeling om de bal te raken, niet om Van Dijk pijn te doen. Mensen die zeggen dat hij dit met voorbedachten rade heeft gedaan, gaan naar mijn mening te ver. Virgil van Dijk weet dat ook. Jordan is echt verdrietig en teleurgesteld dat Van Dijk geblesseerd is.”