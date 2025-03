Henk Spaan zag speler van Ajax die zijn best niet deed tegen Eintracht Frankfurt

Henk Spaan is andermaal kritisch op Steven Berghuis. In zijn vaste rubriek Spaan geeft punten moet de routinier van Ajax het regelmatig ontgelden. Ook na de nederlaag op bezoek bij Eintracht Frankfurt (4-1) is het weer raak.

Volgens de columnist van Het Parool had Berghuis er weinig zin in donderdagavond. “Dat Steven enorm zijn best deed, kunnen we niet zeggen.”

“Karakteristiek balverlies in de 29ste minuut werd gevolgd door de even karakteristieke wandelpas terug. Voor deze opstelling was hij echt te goed, sprak de lichaamstaal”, aldus Spaan.

Onlangs wekte Spaan al verbazing door te stellen dat Rayane Bounida (19) nu al beter is dan Berghuis (33). De supporter van Ajax is vaak al snel enthousiast over jeugdproducten van zijn club.

Sneijder

Spaan haalt in zijn stuk ook uit naar analist Wesley Sneijder. “Als speler werd hij groot onder de meest cynische coach van het moderne voetbal, Mourinho, die in 2010 een Europacup won op een fundament van helse schoppers als Córdoba, Samuel en Materazzi. Sneijder mocht daar de counters inleiden.”

“Dat wist hij even niet meer toen hij net als alle andere populisten in zijn metier, het zijn er veel, tekeerging tegen het cynisme van Farioli, een coach die in zijn A-selectie spelers terugvindt als Kaplan, Rosa en Rugani”, schrijft Spaan.

Spaan heeft met verbazing naar de uitspraken van Sneijder geluisterd. “Het Ajax-beleid werd geschoffeerd in de zendtijd van hoofdsponsor Ziggo. Het was een gênante vertoning.”