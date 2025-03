Henk Spaan doet dringende oproep: 'Haal hem terug naar Ajax'

Henk Spaan wil dat Ajax clubicoon Simon Tahamata weer een functie geeft. Dat schrijft de gelouterde journalist in zijn terugkerende rubriek Spaan geeft punten namens Het Parool.

“Het was altijd leuk om Simon tegen te komen op De Toekomst. Een hartelijke, lachende man, die een jaar of tien jonger leek dan hij was. Waarom ging hij weg, gekwetst? Het was trouwens al eens eerder gebeurd”, begint Spaan.

Spaan blikt terug op een wedstrijd uit 1979, waarin Tahamata twee keer scoorde tegen PSV. De flitsende buitenspeler maakte het vleugelverdediger Willy Scheepers behoorlijk lastig door hem ‘minstens drie keer’ door de benen te spelen.

“Aan het eind van dat seizoen werd Simon zomaar verkocht aan Standard Luik, naar verluidt omdat bestuurslid Westrik hem meer zag als Molukker dan als voetballer”, doet Spaan een stevige bewering.

Spaan eindigt met een dringende oproep aan zijn club. “Ze werken intern bij Ajax aan een bijbel waarin, als in een grondwet, uitgangspunten worden geformuleerd en vastgelegd. Show, don’t tell. Haal Simon terug.”

Tahamata werkte in het verleden in twee verschillende periodes (2004-2009 en 2014-2024) als techniektrainer in de jeugdopleiding van Ajax.

De 68-jarige techniektrainer vertrok in februari 2024 op een vervelende manier bij Ajax. Vervolgens trok de teleurgestelde Tahamata richting Berlijn om daar zijn eigen voetbalschool op te richten.