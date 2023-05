Henk Fraser heeft contract al getekend en keert terug als Eredivisie-trainer

Vrijdag, 12 mei 2023 om 12:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:49

Henk Fraser wordt vanaf komend seizoen hoofdtrainer van RKC Waalwijk. Dat weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate te melden. Fraser was werkloos sinds hij na een conflict met Amin Younes vrijwillig opstapte bij FC Utrecht. Hij dient als opvolger van Joseph Oosting, die deze zomer naar FC Twente vertrekt. Er wordt spoedig witte rook vanuit Waalwijk verwacht.

Fraser raakte in december vorig jaar betrokken bij een incident op de training met Younes en greep de aanvaller daarbij bij de keel. De 56-jarige oefenmeester ging vervolgens nog wel op trainingskamp met de selectie, maar diende niet veel later zijn ontslag in. De club uit de Domstad was op dat moment aan een serie van vijf overwinningen bezig in alle competities, maar wist onder Fraser nooit echt een vuist te maken. Ook onder zijn opvolger Michael Silberbauer loopt het niet.

Bij RKC zien ze in Fraser de ideale man om de naar FC Twente vertrekkende Oosting te vervangen. De voormalig trainer van Utrecht zou in dat geval samen komen te werken met Mo Allach, die hij kent van zijn tijd bij Vitesse. Volgens Voetbal International waren ook Danny Buijs, Dick Schreuder en Maarten Martens in beeld om Oosting op te volgen. Laatstgenoemde heeft sinds zijn komst naar Waalwijk uitstekend werk geleverd en bezet momenteel de achtste plek in de Eredivisie.

Fraser was eerder hoofdtrainer van ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Als eindverantwoordelijke bij de Arnhemmers won hij zelfs de TOTO KNVB Beker. Afgelopen seizoen was de voormalig verdediger werkzaam bij Sparta, waar hij vlak voor het einde van het seizoen opstapte. Fraser wilde solidair zijn richting assistent Aleksandar Rankovic, die eerder de wacht werd aangezegd door Sparta.