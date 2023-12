Henk de Jong schiet vol in mooi, rauw interview: ‘Twee keer de loterij gewonnen’

Stellen dat 2023 voor Henk de Jong een bewogen jaar was, is een understatement. De Jong moest vanwege een cyste in zijn hoofd stoppen als trainer van sc Cambuur, leek hoop op een goede afloop te verliezen, maar herstelde na een LinkedIn-bericht tóch. En nu is hij weer trainer van sc Cambuur. "Ik kan weer naar een feestje, goed doorzakken. Laatst twee keer gedaan, zo! Wel last van in de ochtend", lacht De Jong in gesprek met NOS.

Het is alsof De Jong de loterij heeft gewonnen, zo voelt het volgens de zestigjarige Drachtster. En dat dan voor de tweede keer, want de oefenmeester won eerder al de Staatsloterij.

De honderdduizend gulden die hij toen won verkwanselde hij echter aan Porsches, die hij 'aan de straatstenen niet kwijtraakte' en een rondje voor iedereen in de kroeg. Kosten: 1200 euro. Maar de échte loterij won hij dit jaar.

Geëmotioneerd blikt De Jong tegenover de NOS nog een keer terug naar zijn ziekte. "Je hoort wel vaker dat als mensen iets in hun hersenen hebben, dat ze een ander mens worden. Ik was niet meer Henk. Ik lag de hele dag op bed of de bank."

"Van de 24 uur sliep ik er 21 en die andere drie uur was ik er wel, maar was ik er eigenlijk ook niet. Ik was gewoon een invalide man, ik kon echt niks meer. Maar ik dacht, ik wil niemand anders er mee lastig vallen..."

Bij het terugdenken aan die tijd schiet De Jong vol. Ondanks zijn sombere situatie bleef hij altijd positief. "Ik wilde gewoon dat als het fout ging, dat ik niet gezeurd heb", klinkt de betraande trainer. "Niet vervelend doen, tegen wie dan ook, Gewoon: oké, dit is het dus..."

Maar out ging het gelukkig niet. Via LinkedIn werd De Jong benaderd door Jos Eijkenboom, een Eindhovense arts. Zijn vrouw had dezelfde soort klachten en was succesvol geopereerd en misschien kon een ingreep ook De Jong redding brengen.

Een succesvolle operatie kwam er. "Ik heb het met de dienstdoende chirurg een half uur voor de ingreep eerst nog even gezellig over Cambuur gehad. Toen zei ik tegen hem: hup, we gaan los!" En na de operatie ging het steeds beter met De Jong.

"Je kan alles weer. Je kan weer naar een feestje, even goed doorzakken. Dat heb ik laatst twee keer gedaan. Zo! Volgende morgen wel wat last van", lacht hij. Maar dat waren niet zijn enige ambities. Want: "Dan wil je weer voetbaltrainer worden."

En waar anders dan bij zijn geliefde Cambuur. De teleurstellend presterende Sjors Ultee werd ontslagen en een dag later stond De Jong - als vanouds - voor de groep.

Hij trok de Leeuwarders uit het slop, presteerde uitstekend in de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie en ligt op koers om de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker te bereiken. "Ik heb het allermooiste leven dat er bestaat. Zelfs dit weer kan mijn goede humeur niet verpesten."

