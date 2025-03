Henk de Jong rekent keihard af met miljonair bij Cambuur: 'Die roept zúlke gekke dingen'

Henk de Jong is verbolgen over uitspraken van Bert van den Brink, geldschieter en lid van het stichtingsbestuur van SC Cambuur. De gefortuneerde ondernemer veegde onlangs de vloer aan met de trainer van de Friezen na een forse verliesbeurt in de Keuken Kampioen Divisie.

Van den Brink noemde De Jong en aanvaller Michael de Leeuw na de smadelijke 4-1 nederlaag tegen FC Volendam 'twee oude mannen die tonnen betaald krijgen en niets presteren'. ''Wat een schril contrast met wat Volendam er voor doet om kampioen te worden. Triest'', zo schreef de steenrijke ondernemer op zijn Facebook-pagina.

De Jong reageert vrijdag voorafgaand aan Cambuur - De Graafschap bij ESPN op de uithaal van Van den Brink. ''Dat is een kippenvanger, en die heeft daarmee tussen de 100 en 200 miljoen euro verdiend. Ik mag daar eigenlijk niets over zeggen, maar die roept zúlke gekke dingen... Maar die heeft helemaal geen verstand van voetbal. En niet alleen hier, maar ook bij Feyenoord.''

''Ik laat het mooi gaan'', laat De Jong de stevige kritiek uit bestuurskringen van zich afglijden. ''Maar ik vind het wel erg dat hij dingen over mijn jongens zegt. Over mijn aanvoerder, mijn twee reserve-aanvoerders en de oudere jongens. Die zijn echt goud voor deze groep. Dat doet zeer, dat raakt me wel. Maar dan denk ik: hij weet dat er lucht in de bal zit. En meer ook niet.''

Het is uitgesloten dat De Jong binnenkort om de tafel zit met Van den Brink om de lucht te klaren. ''Ik zie deze man nooit en ik denk ook dat hij nog nooit gevoetbald heeft. Hij moet mooi geld in de club steken en voor de rest doet die man mij niets verkeerd. En als hij dit wil roepen... Ik heb met mijn supporters te maken. Die zitten hier. Ik ben hier al vijftien jaar, de supporters al hun hele leven. Dit is slechts een passant. Dat hij dit roept zegt meer over hem dan over mij.''

Hans Kraay junior omschrijft het interview van De Jong als 'geweldig'. ''Henk de Jong heeft nu dus precies gereageerd zoals Henk de Jong reageerde toen zijn vrouw tegen hem zei dat hij eens naar Van den Brink op Facebook moest kijken'', zo klinkt het in de studio van ESPN.

''Die man stopt er veel geld in, veel meer in dan tonnen. Dat hij denkt dat hij alles kan roepen, dat is een soort eigenschap van rijke mensen. Die willen eerst een boot, dan een tweede huis, dan drie vriendinnen erbij. En dan willen ze aanzien hebben in een club, een bekende Nederlander worden'', is ook Kraay niet onder de indruk van de kritische houding van Van den Brink.

''Dat moet hij vooral niet over de rug van Henk de Jong doen. Als Van den Brink dit interview hoort, zal hij denken: Jezus, die man durft mij aan te pakken. Rijke mensen hebben veel jaknikkers om zich heen, die kunnen heel slecht tegengesproken worden'', aldus Kraay, die tot slot wordt aangevuld door presentator Pascal Kamperman. ''Die wordt alleen maar bozer.''

Kraay heeft daar echter niets mee te maken. ''Dit is een cum laude interview van Henk de Jong. En ik mag hopen dat meneer Van den Brink niet op zijn tenen is getrapt, want dat zal wel het geval zijn. Maar dat hij tegen Henk de Jong 'sorry' zegt. Want hij zit fout.''