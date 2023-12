Henk de Jong loopt helemaal leeg over â€˜idiotenâ€™: â€˜Slaat helemaal nergens opâ€™

Henk de Jong loopt helemaal leeg over ‘idioten’: ‘Slaat helemaal nergens op’

Henk de Jong was vrijdagavond uitermate gefrustreerd na afloop van de thuisnederlaag van SC Cambuur tegen Jong AZ (1-2), zo blijkt uit een interview dat de trainer gaf aan ESPN. De Jong was teleurgesteld over de verliespartij, maar het gedrag van de Leeuwarder supporters zorgde voor frustratie bij de oefenmeester.

Cambuur verloor vrijdagavond met 1-2 van de Alkmaarse beloftenploeg. Ricuenio Kewal had Jong AZ na een kleine tien minuten spelen op voorsprong gezet. Een eigen doelpunt van Finn Stam vak na rust betekende de gelijkmaker, alvorens Kewal kort voor het ingaan van de blessuretijd van de tweede helft de wedstrijd in voordeel van de Alkmaarders besliste door zijn tweede van de avond te maken.

Snel na de 1-1 ging het mis in het Cambuur Stadion, toen de thuisfans met bier gooiden en er een beker op het veld belandde en de wedstrijd werd gestaakt. Toen het duel hervat werd volgde er snel een vergelijkbare situatie.

Friese supporters dachten dat hun ploeg recht had op een penalty na een vermeende handsbal van een Jong AZ-speler, maar de arbitrage van dienst ging niet mee in het appèl. Een aantal Cambuur-supporters reageerde gefrustreerd en gooide bekertjes richting het veld, waarvan er één vlak voor de voeten van scheidsrechter Wouter Wiersma terecht kwam.

Een boze De Jong ging tijdens de tweede staking verhaal halen bij de eigen fans en ook na afloop was de trainer behoorlijk gefrustreerd over actie vanaf de tribune. "Wij hebben als club vandaag verloren", begon De Jong tegenover ESPN. "Dit slaat helemaal nergens op, echt nergens op."

"Na de eerste helft staan ze (Jong AZ, red.) met 0-1 voor, maar moeten we 3-1 of 4-1 voor staan, met de kansen die wij krijgen. Twee minuten na de rust kom je dan op 1-1, maar dan moet je weer staken en daarna weer door. En dan gooien een paar idioten weer bier op het veld. Het is echt te gek voor woorden."

"De club wordt hierdoor geschaad", vervolgt de 59-jarige oefenmeester. "Wij verliezen en dat is mijn schuld, maar een paar gekken van onszelf zorgen ervoor dat we weer opnieuw moeten beginnen op de momenten dat wij de wedstrijd kunnen winnen. Het is echt schandalig en dit is niet de eerste keer. Er zitten hier duizenden toppers, maar die paar idioten hebben geen verstand. Ze benadelen onze club", besluit De Jong.

