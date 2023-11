Henk de Jong doet promotiedroom weer leven bij Cambuur: ‘Ik ben geen tovenaar’

Maandag, 20 november 2023 om 11:15 • Lars Capiau • Laatste update: 12:20

Henk de Jong geeft SC Cambuur weer kleur op de wangen. De goedlachse trainer krijgt de Leeuwarders sinds zijn aanstelling weer aan de praat en is inmiddels al zes wedstrijden ongeslagen. "Ik geniet weer. En da's mooi, man", vertelt de vrolijke trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Na het ontslag van Sjors Ultee nam een vertrouwd gezicht het stokje over in Leeuwarden. De Jong nam de selectie onder zijn hoede. Na een nederlaag tegen NAC Breda (2-3) bij zijn rentree bij de Leeuwarders, heeft De Jong inmiddels al zes duels niet verloren.

En dat in een lastige reeks wedstrijden. Cambuur verpletterde TOP Oss (1-8), boekte een overwinning op FC Groningen (2-1) en bond ADO Den Haag aan de zegekar (1-2). Zondag speelde zijn ploeg met 1-1 gelijk tegen nummer twee Roda JC Kerkrade.

"Heerlijk om weer op dat veld te staan, man", glundert De Jong, die inmiddels volledig hersteld is van de cyste in zijn hoofd. "Met dank aan de jongens, hè, die zich ongelooflijk ontwikkelen. Heerlijk om mee te maken."

Niemand lijkt zo geliefd in Leeuwarden als Henk de Jong. Elke thuiswedstrijd galmt het 'Henkie de Jong' door het Cambuur Stadion. En met de goede resultaten van de afgelopen weken, leeft in de Friese hoofdstad stilaan steeds meer de hoop op promotie.

"Rustig aan hè, jongen", tempert de geboren Drachtster de verwachtingen. "Ik ben geen tovenaar." Na de goede reeks resultaten is Cambuur onder zijn leiding van de elfde naar de zesde plek gestegen. Met de remise tegen Roda zijn de Leeuwarders nog vijf punten verwijderd van de directe promotieplekken.

Wanneer Cambuur - naar verwachting volgend seizoen - naar het nieuwe stadion verhuist, hopen supporters dat De Jong voor de dugout staat. De Jong zelf ziet dat ook wel zitten. Na zijn ziekte is de oefenmeester de club eeuwig dankbaar.

"De club heeft me netjes doorbetaald toen ik ziek was, zoiets vergeet je niet. Als ze me vragen, dan zeg ik geen nee. Man, Cambuur is zo’n geweldig mooie club. Prachtig gewoon."