Hendriks lovend: ‘Bergwijn is geen echte aanvoerder, maar dit doet hij goed’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 23:39 • Bart DHanis • Laatste update: 00:07

Hélène Hendriks deelt vrijdagavond in Vandaag Inside complimenten uit aan Steven Bergwijn. De verslaggeefster stelt dat de aanvoerder van de Amsterdammers tijdens het duel met AEK Athene donderdagavond goed met de laser-situatie omging.

Bergwijn werd in de eerste helft van de Europa League-wedstrijd in Athene binnen het strafschopgebied naar de grond gewerkt. Toen de aanvoerder van de Amsterdammers de strafschop wilde nemen, werd er vanaf de tribunes met laserpennen in zijn ogen geschenen.

Toch bleef Bergwijn kalm en schoot hij de penalty onberispelijk raak. Hendriks is te spreken over de wijze waarop Bergwijn met de situatie is omgesprongen. “Ik vind dit heel knap”, begint de voormalig hockeyster haar betoog.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben het zo vaak over hem. En eigenlijk is het ook geen echte aanvoerder, maar dit doet hij echt goed. Natuurlijk heeft hij last van die laserpennen in zijn ogen, maar hij scoort hem wel gewoon”, besluit Hendriks.

Johan Derksen vindt het schijnen met laserpennen vanaf de tribunes stuitend. “Als je echt goed in zo’n laser kijkt, dan zie je die doelpaal helemaal niet meer. Maar dat is voor de politie toch ook heel makkelijk? Ze hoeven alleen het lichtje te volgen en je hebt de dader te pakken.”

De benutte penalty was uiteindelijk niet genoeg voor de Amsterdammers. Laat in de tweede helft kwamen de Grieken via Domagoj Vida op gelijke hoogte. Na de interlandperiode neemt Ajax het in de Europa League op tegen Brighton & Hove Albion, dat laatste staat in de poule.