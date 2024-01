Henderson zat niet in spelersbus van Ajax, maar verschijnt tóch in stadion

Jordan Henderson is zaterdagavond toch aanwezig op Erve Asito. De 33-jarige middenvelder van Ajax kwam niet uit de spelersbus, maar verscheen met eigen vervoer alsnog bij het stadion van Heracles Almelo. Henderson gaat echter niet spelen en neemt plaats op de tribune.

Henderson verkreeg deze week zijn werkvergunning en mag dus in actie komen. John van 't Schip legt voor de camera van ESPN uit waarom daar niet voor gekozen is. "Hij heeft een tijd individueel getraind en niet bij een club. In overleg met hem en de medische staf ook zijn we tot de conclusie gekomen dat het te vroeg is, omdat hij geblesseerd zou kunnen raken."

Hélène Hendriks vraagt of Ajax Henderson niet op de bank had moeten zetten. "Als je hem op de bank hebt, moet je ervan uitgaan dat hij kan spelen", reageert Van 't Schip. "Het is of spelen, of niet spelen. We hebben besloten dat het vanavond nog niet de juiste tijd is om te spelen."

Henderson heeft op de eerste paar trainingen bij Ajax een goede indruk op Van 't Schip achtergelaten. "Het is een leider. Het is een positieve speler in zijn coaching. Hij moet zichzelf in de groep verder gaan ontwikkelen."

"Je voelt al dat het een jongen is die er staat. Hij vertelt ook andere jongens hoe ze moeten staan, hoe ze druk moeten geven. We moeten dat natuurlijk nog in de wedstrijden gaan zien."

