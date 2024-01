Henderson wordt gevraagd naar aanvoerderschap: ‘Staat Bergwijn je niet aan?’

Jordan Henderson is vrijdagmiddag tijdens zijn eerste persconferentie als speler van Ajax gevraagd naar een mogelijk aanvoerderschap. De 33-jarige middenvelder moet een van de leiders worden van het elftal van trainer John van 't Schip, maar kan dat naar eigen zeggen ook zijn zonder band om zijn arm.

"Ben jij de nieuwe aanvoerder?", wordt er gevraagd door een van de aanwezige journalisten in de zaal. "Nee", antwoordt Henderson. "Verwacht je dat je de nieuwe aanvoerder wordt?", gaat de journalist er vervolgens op door.

"Nee, dat denk ik niet. Wat is er mis met de huidige aanvoerder? Staa die je niet aan?", aldus Henderson "Luister. Steven (Bergwijn, red.) is de aanvoerder, dat is duidelijk. Ik ben hier niet naartoe gekomen om aanvoerder te moeten zijn. Ik wil doen wat ik mijn hele carrière al doe: een leider zijn."

Henderson wil zich ook niet de nieuwe Dusan Tadic of Daley Blind noemen, spelers die recent de aanvoerdersband droegen bij Ajax. "Zij hebben het geweldig gedaan in hun tijd als speler van Ajax", is de middenvelder lovend.

"Het zijn fantastische spelers met een goede persoonlijkheid, zo heb ik gehoord achter de schermen. Maar ik ga me niet vergelijken met iemand anders. Ik zal altijd proberen om mezelf te blijven en te doen wat mij gevraagd wordt."

Henderson wil de club en de spelers helpen zich te ontwikkelen. "Daar ga ik me elke dag voor de volle honderd procent voor inzetten. We moeten met elkaar in de juiste richting bewegen. Hopelijk lukt dat en kan ik dat laten zien de komende maanden."

Reactie Van 't Schip

Trainer John van 't Schip ziet Hendersons niet als een 'paniekaankoop'. "Hij is transfervrij, dus het is geen aankoop. Maar het kost wel wat natuurlijk. Ik denk niet dat hij een paniekaankoop is. Als je ziet hoeveel publiciteit en aandacht hij krijgt, en terecht, geeft dat wel aan wat hij heeft neergezet en betekend."

Van 't Schip verwacht veel van zijn nieuwste aanwinst. "Hij is het type speler dat doet wat wij missen. Maar je hebt meerdere van dat soort spelers nodig. We hopen dat het een positief effect heeft op de rest van de groep als hij mee gaat trainen en gaat spelen."

