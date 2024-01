Henderson won informatie in bij Nederlander: ‘Hij zei dat Ajax mij perfect past’

Jordan Henderson heeft Pepijn Lijnders om advies gevraagd in aanloop naar zijn transfer naar Ajax. Dat vertelt de middenvelder, die donderdag werd vastgelegd door de Amsterdammers, vrijdag tijdens een persconferentie. Volgens Henderson was Lijnders ronduit positief over Ajax, John van 't Schip en de stad Amsterdam.

Op de persconferentie wordt Henderson gevraagd naar Lijnders. De twee werkten lange tijd samen bij Liverpool, waar Henderson actief was als speler en Lijnders als assistent van manager Jürgen Klopp. De twee hebben onlangs contact gehad.

"Hij vertelde hele positieve dingen", vertelt Henderson. "Hij zei dat het een geweldige club is, hij was heel lovend over de trainer. Hij zei dat hij een van de beste trainers in Nederland is, en een fijn persoon is om mee te werken."

"En ook dat het een prachtige club en stad is. Volgens hem zou het een perfecte match zijn met mij als speler en persoon. Hij dacht dat het een goede optie voor mij zou zijn, ook door de passie van de fans. Dat is heel belangrijk voor mij."

Op de vraag of Henderson behalve Lijnders nog andere mensen om advies heeft gevraagd, antwoordt hij lachend: "Ja, maar dat kan ik niet delen. Ik heb met wat mensen gesproken die veel weten over deze club, deze stad en dit land. Iedereen waarmee ik het hierover heb gehad, was positief. Dat maakte de beslissing nog makkelijker dan het al was."

Ajax-cultuur

Ook de bekende Ajax-cultuur komt ter sprake op de persconferentie. Henderson krijgt de vraag of Van 't Schip al heeft uitgelegd wat dat inhoudt. "Dat is niet echt nodig", aldus de kersverse Ajacied. "Ajax is een grote club, en een paar van de beste spelers ter wereld hebben hier gespeeld."

"Seedorf, Edgar Davids, Marco van Basten...", noemt hij als voorbeeld. "Dat soort spelers. Hele grote namen in de voetbalwereld. En meer recent Zlatan en Luis Suárez, waar ik goed mee bevriend ben. Ajax spreekt voor zichzelf. Ook met veel jeugdspelers die door zijn gebroken. Ik heb net even twintig minuten naar de training gekeken, en ik zag meteen al hoeveel talent er in dit team zit. Hopelijk kan ik ze nu helpen."

